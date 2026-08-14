गाजियाबाद में जनवरी-जुलाई के बीच 254 लोगों ने गंवाई जान, बढ़ते रोड एक्सीडेंट्स ने तोड़ा चार साल का रिकॉर्ड

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सड़क हादसों में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जनवरी से जुलाई 2026 तक जिले में हुए सड़क हादसों में 254 लोगों की मौत हुई है। पिछले वर्ष इसी अवधि में 226 लोगों की जान गई थी। इस तरह इस साल सात माह में 28 अधिक मौतें हुई हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 12.4 प्रतिशत अधिक है।

इस साल जनवरी से जुलाई तक जिले में 665 सड़क हादसे हुए, जबकि 2025 की समान अवधि में 640 हादसे दर्ज किए गए थे। इस तरह हादसों की संख्या में भी 25 का इजाफा हुआ है। इस साल 508 लोग हादसों में घायल हुए। जनवरी से जुलाई तक मौतों के मामले में 2026 का आंकड़ा पिछले चार वर्षों से भी अधिक है।