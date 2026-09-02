IP यूनिवर्सिटी की खाली सीटों पर फिजिकल स्पॉट काउंसलिंग से होगा दाखिला, दिल्ली सरकार ने रैंक-कैपिंग सिस्टम किया खत्म
दिल्ली सरकार ने गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी (GGSIPU) में दाखिले के लिए रैंक-कैपिंग व्यवस्था समाप्त कर दी है। अब खाली सीटों के लिए फिजिकल स्पॉट काउंसलिंग होगी।
HighLights
GGSIPU में रैंक-कैपिंग व्यवस्था समाप्त की गई।
खाली सीटों के लिए फिजिकल स्पॉट काउंसलिंग होगी।
अधिक छात्रों को प्रवेश का अवसर मिलेगा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी (जीजीएसआईपीयू/GGSIPU) में दाखिले के लिए प्रचलित रैंक-कैपिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य नियमित काउंसलिंग राउंड के बाद खाली बची सीटों के लिए अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान करना है।
पिछले 3 वर्षों में खाली सीटों का आंकड़ा
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शैक्षणिक सत्र
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कुल सीटें
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प्रवेश लेने वाले छात्र
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खाली सीटें
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2023-24
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39,398
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27,482
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11,916
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2024-25
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40,604
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उल्लेखित नहीं
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8,512
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2025-26
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42,749
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उल्लेखित नहीं
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8,725
सीटें खाली रहने के मुख्य कारण
अधिकांश खाली सीटें दिल्ली से बाहर परंतु एनसीआर में विशेषकर ग्रेटर नोएडा, नोएडा और फरीदाबाद में स्थित संबद्ध कॉलेजों में केंद्रित हैं। वहीं, इन कॉलेजों में 85 प्रतिशत सीटें दिल्ली श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। हालांकि, दिल्ली के छात्र और उनके अभिभावक आमतौर पर राजधानी से दूर स्थित कॉलेजों में प्रवेश लेने से कतराते हैं।
नई फिजिकल स्पॉट काउंसलिंग व्यवस्था
डीटीयू, एनएसयूटी और आईजीडीटीयूडब्ल्यू जैसे संस्थानों के मॉडल को अपनाते हुए अब फिजिकल स्पॉट काउंसलिंग की नई व्यवस्था लागू की गई है।
इसके अंतर्गत काउंसलिंग के निर्धारित दिन केवल व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को ही उस दिन की मेरिट सूची में शामिल किया जाएगा।
उपलब्ध खाली सीटों का आवंटन केवल उपस्थित उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर किया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस व्यवस्था को वर्तमान 2026-27 प्रवेश प्रक्रिया और आगे के लिए अधिसूचित कर दिया है।
नियामक ढांचा और एनओसी
- उप-समिति की रिपोर्ट: यह निर्णय नारायणस्वामी समिति की सिफारिशों, प्रवेश दिशा-निर्देशों और नियामक ढांचे की समीक्षा के लिए अप्रैल में गठित एक उप-समिति की अंतरिम रिपोर्ट के बाद लिया गया है।
- प्रवेश नियामक समिति: दिल्ली भर के निजी तौर पर प्रबंधित संस्थानों के लिए 27 अगस्त को तीन साल के कार्यकाल हेतु एक सात सदस्यीय प्रवेश नियामक समिति का गठन किया गया।
- एनओसी प्रक्रिया का सरलीकरण: स्वीकृत सीटों की संख्या निर्धारित करने के लिए अब एआईसीटीई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जैसी वैधानिक संस्थाओं की मंजूरी को स्वीकार किया जाएगा। भूमि और निर्मित क्षेत्र की आवश्यकताओं के आकलन के लिए भी इन्हीं संस्थाओं के मानकों को आधार बनाया जाएगा।
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