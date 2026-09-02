IP यूनिवर्सिटी की खाली सीटों पर फिजिकल स्पॉट काउंसलिंग से होगा दाखिला, दिल्ली सरकार ने रैंक-कैपिंग सिस्टम किया खत्म

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी (जीजीएसआईपीयू/GGSIPU) में दाखिले के लिए प्रचलित रैंक-कैपिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य नियमित काउंसलिंग राउंड के बाद खाली बची सीटों के लिए अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान करना है।

पिछले 3 वर्षों में खाली सीटों का आंकड़ा शैक्षणिक सत्र कुल सीटें प्रवेश लेने वाले छात्र खाली सीटें 2023-24 39,398 27,482 11,916 2024-25 40,604 उल्लेखित नहीं 8,512 2025-26 42,749 उल्लेखित नहीं 8,725 सीटें खाली रहने के मुख्य कारण अधिकांश खाली सीटें दिल्ली से बाहर परंतु एनसीआर में विशेषकर ग्रेटर नोएडा, नोएडा और फरीदाबाद में स्थित संबद्ध कॉलेजों में केंद्रित हैं। वहीं, इन कॉलेजों में 85 प्रतिशत सीटें दिल्ली श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। हालांकि, दिल्ली के छात्र और उनके अभिभावक आमतौर पर राजधानी से दूर स्थित कॉलेजों में प्रवेश लेने से कतराते हैं। नई फिजिकल स्पॉट काउंसलिंग व्यवस्था डीटीयू, एनएसयूटी और आईजीडीटीयूडब्ल्यू जैसे संस्थानों के मॉडल को अपनाते हुए अब फिजिकल स्पॉट काउंसलिंग की नई व्यवस्था लागू की गई है।