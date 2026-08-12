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    पोस्‍ट ऑफिस भी हुए Gen-Z, क्यूआर कोड से यूपीआई तक... मिलेंगी ये सभी आधुनिक सुविधाएं

    By Lokesh Sharma Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 07:06 PM (IST)

    डाकघर अब जेन-जी के अंदाज में बदल रहे हैं, डीयू और आईआईटी दिल्ली में आधुनिक सुविधाओं से लैस पोस्ट ऑफिस युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। ...और पढ़ें

    जेन जी पोस्ट ऑफिस।

    जेन जी पोस्ट ऑफिस।

    HighLights

    1. डीयू और आईआईटी दिल्ली में जेन-जी पोस्ट ऑफिस खुले।

    2. पारंपरिक डाक सेवाओं के साथ डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध।

    3. क्यूआर कोड, यूपीआई से भुगतान और बैंकिंग सेवाएं।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कभी चिट्ठियों और डाक टिकटों तक सीमित माने जाने वाले पोस्ट ऑफिस अब जेन-जी के अंदाज में खुद को बदल रहे हैं।

    डीयू और आईआईटी दिल्ली के परिसरों में तैयार किए गए जेन-जी पोस्ट ऑफिस इसकी तस्वीर पेश करते हैं। यहां पारंपरिक डाक सेवाओं के साथ डिजिटल सुविधाएं, आकर्षक इंटीरियर और युवाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर सेवाओं को नया रूप दिया गया है।

    आईआईटी दिल्ली के हौज खास पोस्ट ऑफिस की दीवारों पर छात्रों के बनाए डूडल इसकी सबसे खास पहचान हैं। गुलाबी रंग की दीवारें, कॉफी मशीन और आधुनिक डिस्प्ले इसे सामान्य डाकघर से अलग बनाते हैं।

    यहां डाक सेवाओं के साथ आधार, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, फिलेटली और पार्सल से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध हैं। छात्रों के लिए क्यूआर कोड और यूपीआई के जरिए डिजिटल भुगतान की सुविधा भी इसे नकद रहित लेनदेन के लिहाज से सुविधाजनक बनाती है।

    बैंकिं और डिजिटल सेवाओं का केंद्र भी बन रहा पोस्ट ऑफिस

    आईआईटी दिल्ली में आने वाले छात्रों के लिए यह पोस्ट ऑफिस सिर्फ चिट्ठी या पार्सल भेजने की जगह नहीं, बल्कि बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं का केंद्र भी बन रहा है। पोस्टमास्टर मनिंदर सिंह रावत के अनुसार, इसका उद्देश्य युवाओं को डाक विभाग की आधुनिक सेवाओं से जोड़ना है।

    वहीं डीयू का जेन-जी पोस्ट ऑफिस भी युवाओं को आकर्षित कर रहा है। यहां पारंपरिक डाक सेवाओं के साथ आधुनिक तकनीक को जोड़ा गया है।

    क्यूआर कोड आधारित सेवाओं और डिजिटल भुगतान जैसी सुविधाओं से छात्रों के लिए लेनदेन आसान बनाया गया है। परिसर में बड़ी संख्या में युवा होने के कारण ऐसे पोस्ट ऑफिस उनके रोजमर्रा के डिजिटल जीवन से सीधे जुड़ रहे हैं।

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    दोनों विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थानों में जेन-जी पोस्ट ऑफिस की पहल डाक विभाग की बदलती कार्यशैली को भी दिखाती है।

    अब उद्देश्य सिर्फ डाक पहुंचाना नहीं, बल्कि युवाओं को डिजिटल बैंकिंग, पार्सल, भुगतान और अन्य आधुनिक सेवाओं से एक ही जगह जोड़ना है। डीयू और आईआईटी दिल्ली के ये पोस्ट ऑफिस इसी बदलाव की नई तस्वीर बनकर सामने आए हैं।

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