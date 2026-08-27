कॉकरोच, मक्खी और फफूंद लगा खाना... दिल्ली के फाइव स्टार होटलों में FSSAI का छापा; JW मैरियट और 'अंदाज दिल्ली' को नोटिस

एजेंसी, नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने दिल्ली के एयरोसिटी स्थित पांच सितारा (फाइव स्टार) होटल जे डब्ल्यू मैरियट और 'अंदाज दिल्ली' को नोटिस जारी किए हैं।

इन हाटलों में निरीक्षण के दौरान गंभीर स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा संबंधी खामियां पाए जाने के बाद खाद्य नियामक ने कार्रवाई की है। दोनों होटल के संचालकों को सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने और इसके प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है।

एफएसएसएआई ने यह जानकारी देते हुए बुधवार को बताया कि दोनों होटल में निरीक्षण के दौरान कई लापरवाही दिखी। जे डब्ल्यू मैरियट में निरीक्षण के दौरान काकरोच और मक्खियां मिलीं। सड़ी और फफूंद लगी खाद्य सामग्री, गंदे बर्तन और खाद्य पदार्थ रखने और तैयार करने वाली जगहों पर भी गंदगी पाई गई। सेब पर फफूंद लगी थी और टमाटर सड़े हुए थे। कटी हुई सब्जियों तथा अन्य खाद्य पदार्थों को भी उचित तरीके से नहीं रखा गया था।

पेयजल के प्रबंधन से संबंधित कमियां भी सामने आईं शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग रखने और कुछ रसोईघरों में निकासी प्रणाली को लेकर भी खामियां पाई गईं। निरीक्षण में लाइसेंस, लेबल, तापमान नियंत्रण, साफ-सफाई, खाद्य सामग्री की निगरानी और पेयजल के प्रबंधन से संबंधित कमियां भी सामने आईं।

होटल में एफएसएसएआई लाइसेंस में आवश्यक अनुमति के बिना खुदरा बिक्री और दोबारा लेबल लगाने का काम भी किया जा रहा था। कुछ पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर गलत एफएसएसएआइ लाइसेंस नंबर लिखा था और निर्माता का पूरा पता नहीं दिया गया था।

‘अंदाज दिल्ली’ में भी कई गंभीर खामियां निरीक्षण के दौरान 'फ्रीजर' के पास काकरोच, मक्खियां, ग्राइंडिंग रूम में मच्छर और मकड़ी के जाले दिखे। बोतलबंद पानी तैयार करने वाले क्षेत्र में गुटखा का पैकेट भी मिला। होटल में करीब 87 किलोग्राम ऐसी मिठाइयां मिलीं जिनके इस्तेमाल की अवधि समाप्त (एक्सपायर्ड) हो चुकी थी।

ब्रेड की पैकेजिंग पर फर्जी तारीख अंकित निरीक्षण में मियाद पूरी हो चुकी ब्रेड की पैकेजिंग पर फर्जी तारीख अंकित किए जाने, खाद्य पदार्थों के तापमान की पर्याप्त निगरानी नहीं होने, एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थों को उचित तरीके से अलग नहीं रखने और कचरा प्रबंधन में खामियां भी सामने आईं।

एफएसएसएआइ ने कहा कि होटलों से घी, मियोनीज, नारियल का दूध पाउडर, शहद, दाल, टमाटर सास, मुरब्बा और कुकीज समेत विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए हैं। आगे की कार्रवाई प्रयोगशाला जांच के नतीजों के आधार पर की जाएगी।

कार्रवाई पर क्या बोले 'अंदाज दिल्ली' के प्रवक्ता जेडब्ल्यू मैरियट ने इस मामले पर कहा, होटल में खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और गुणवत्ता के कड़े मानकों का पालन किया जाता है। मामले की समीक्षा के दौरान होटल स्थानीय अधिकारियों को पूरा सहयोग दे रहा है और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक कदम उठाएगा।