2,200 छात्रों को मुफ्त कोचिंग दे रही दिल्ली सरकार, 21 करोड़ रुपये की योजना का लाभ उठा रहे स्टूडेंट्स

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सरकारी विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए महत्वाकांक्षी महमाना पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन को तेजी से आगे बढ़ाते हुए प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था शुरू कर दी है। जी, नीट, क्लेट, सीए और सीयूईटी की तैयारी के लिए कुल 2,200 छात्रों को इस 21 करोड़ रुपये की योजना के तहत चयनित किया गया है।

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि यह मिशन छात्रों को केवल शैक्षिक संसाधन नहीं, बल्कि बड़ा सोचने का साहस और भावनात्मक मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा मंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार छात्रों की शैक्षणिक आकांक्षाओं, मानसिक सुरक्षा और आधुनिक सीखने के अवसरों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर को आयोजित सीईटी-2025 में 62,000 छात्रों ने भाग लिया, जो युवा पीढ़ी की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है। चयनित छात्रों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और 26 नवंबर से कक्षाएं शुरू भी हो गई हैं।

वहीं, योजना के तहत जी, नीट, क्लेट, सीए फाउंडेशन पाठ्यक्रमों में 50-50 सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, जबकि सीयूईटी-यूजी की 1000 सीटों में से 150 सीटें विशेष रूप से बालिकाओं के लिए सुरक्षित रखी गई हैं। कोचिंग की जिम्मेदारी अनुभवी संस्थानों आकाश इंस्टीट्यूट नारायणा अकादमी, केडी कैंपस और रविंद्र इंस्टीट्यूट को दी गई है। सभी कक्षाएं स्कूल समय के बाद एवं सप्ताहांत में आयोजित होंगी।