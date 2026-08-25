22 साल लंबे कानूनी लड़ाई के बाद बरी हुए पूर्व क्रिकेटर जैकब मार्टिन, कोर्ट ने माना- सबूत नाकाफी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पूर्व भारतीय क्रिकेटर जैकब मार्टिन को कोर्ट ने 22 साल पुराने धोखाधड़ी, जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल और आपराधिक साजिश के मामले में बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं मिले।

मामला वर्ष 2004 में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा था। मार्टिन ने बताया कि वर्ष 2004 में उनकी टीम इंग्लैंड खेलने गई थी। टीम का एक सदस्य वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी ब्रिटेन में रुक गया था। बाद में उसने फर्जी आव्रजन मुहर लगवाकर भारत लौटने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पकड़ा गया। पूछताछ के बाद मामले की जांच शुरू हुई।

मूल एफआईआर में नहीं था मार्टिन का नाम मार्टिन के अनुसार, मूल प्राथमिकी में उनका नाम नहीं था, लेकिन जांच के दौरान उन्हें मामले में आरोपित बना दिया गया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर होने के कारण उनका नाम इस मामले से जोड़ा गया। उन्होंने बताया कि इस मामले के कारण उन्हें लंबे समय तक मानसिक तनाव झेलना पड़ा। रेलवे की नौकरी भी चली गई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से भी उन्हें 22 वर्षों तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला।

फैसले के बाद मार्टिन ने कहा कि 22 वर्ष बाद अदालत से मिली राहत उनके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आई है। उन्होंने इसे अपने लिए बड़ी राहत बताते हुए कहा कि इतने लंबे समय से वह इस मामले के कारण परेशान थे।