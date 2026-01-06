Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ठंड से ठिठुरा दिल्ली-NCR, कोहरे के बीच AQI बहुत खराब; उड़ानें और ट्रेनें लेट

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 09:09 AM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन प्रभावित किया है। मंगलवार सुबह दिल्ली का एक्यूआई 343 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में ह ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    कोहरे की वजह से उड़ानों पर असर। एएनआई

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश भर में कड़ाके की ठंड के बीच मंगलवार सुबह राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों में कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आए तो वहीं उड़ानों और ट्रेनों के संचालन पर भी असर पड़ा है। दिल्ली को आने वाली कई ट्रेनें लेट चल रही हैं।

    केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आज सुबह सात बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 343 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। वहीं, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम रही।

    आज विभिन्न स्थानों पर AQI मान
    स्थान AQI
    वजीरपुर 309
    नरेला 289
    मुंडका 341
    जहांगीरपुरी 330
    डीटीयू 284
    चांदनी चौक 348
    बवाना 194
    आनंद विहार 343
    रोहिणी 322
    विवेक विहार 334
    गाजियाबाद 239
    नोएडा 251
    गुरुग्राम 314

    मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मंगलवार को सुबह कहीं कहीं हल्का कोहरा हो सकता है। दिन में आसमान रहेगा। अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमश: 19 और सात डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

    मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो तीन दिनों में कुछ स्थानों पर घना कोहरा और कई स्थानों पर मध्यम कोहरा छा सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के दूर चले जाने के बाद न्यूनतम तापमान में कमी आने की संभावना है। अगले पांच दिनों के दौरान यह छह से आठ डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।”  

    सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 18.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री कम था। जबकि न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम था। हवा में नमी का स्तर 100 से 61 प्रतिशत तक रिकार्ड किया गया।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली-NCR की हवा फिर 'बहुत खराब', अगले कुछ दिनों तक राहत के आसार नहीं; 380 तक पहुंचा AQI

    घना कोहरा और शीतलहर की चपेट में रेवाड़ी जिला

    रेवाड़ी जिले में मंगलवार को रेवाड़ी में दिन की शुरुआत घना कोहरा और शीतलहर के साथ हुई। दो दिन से कोहरा से राहत थी लेकिन सोमवार रात से कोहरा आरंभ हुआ जो मंगलवार को सुबह गहरा होता गया। इसके साथ ठिठुरन भी ज्यादा है। ठिठुरन के चलते लोग अलाव तापकर सर्दी से बचाव का प्रयास कर रहे हैं। सोमवार को दिन 11 बजे के बाद धूप निकली थी। मंगलवार को भी जल्द धूप निकलने के आसार नहीं दिख रहे। 

    सोमवार को दिन में सर्द हवा चलने से धूप निकलने के बावजूद अधिकतम 18 तो न्यूनतम पांच डिग्री सेल्सियस तापमान था। इससे पहले रविवार को अधिकतम 18.5 और न्यूनतम 4.2 डिग्री सेल्सियस था।