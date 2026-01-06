ठंड से ठिठुरा दिल्ली-NCR, कोहरे के बीच AQI बहुत खराब; उड़ानें और ट्रेनें लेट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश भर में कड़ाके की ठंड के बीच मंगलवार सुबह राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों में कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आए तो वहीं उड़ानों और ट्रेनों के संचालन पर भी असर पड़ा है। दिल्ली को आने वाली कई ट्रेनें लेट चल रही हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आज सुबह सात बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 343 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। वहीं, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम रही। आज विभिन्न स्थानों पर AQI मान स्थान AQI वजीरपुर 309 नरेला 289 मुंडका 341 जहांगीरपुरी 330 डीटीयू 284 चांदनी चौक 348 बवाना 194 आनंद विहार 343 रोहिणी 322 विवेक विहार 334 गाजियाबाद 239 नोएडा 251 गुरुग्राम 314 मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मंगलवार को सुबह कहीं कहीं हल्का कोहरा हो सकता है। दिन में आसमान रहेगा। अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमश: 19 और सात डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो तीन दिनों में कुछ स्थानों पर घना कोहरा और कई स्थानों पर मध्यम कोहरा छा सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के दूर चले जाने के बाद न्यूनतम तापमान में कमी आने की संभावना है। अगले पांच दिनों के दौरान यह छह से आठ डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।”

सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 18.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री कम था। जबकि न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम था। हवा में नमी का स्तर 100 से 61 प्रतिशत तक रिकार्ड किया गया।