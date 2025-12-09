दिल्ली के नरेला में जूता फैक्ट्री में आग लगने से एक बच्चा समेत तीन लोग घायल

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली के नरेला स्थित डीएसआईआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार शाम एक जूता-सोल फैक्ट्री में आग लगने से तीन लोग घायल हो गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि जूता फैक्ट्री में आग लगने की सूचना शाम करीब 6.25 बजे मिली और एक टीम मौके पर पहुंची।

पुलिस के पहुंचने तक फैक्ट्री घने धुएं और तेज लपटों से घिर चुकी थी।एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें बताया गया कि तीन लोग अंदर फंसे हुए हैं। उन्हें बचाकर अस्पताल ले जाया गया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 16 गाड़ियों की जरूरत पड़ी। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है और इसकी जांच जारी है।