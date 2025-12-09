Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली के नरेला में जूता फैक्ट्री में आग लगने से एक बच्चा समेत तीन लोग घायल

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 10:49 PM (IST)

    दिल्ली के नरेला में डीएसआईआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक जूता-सोल फैक्ट्री में आग लगने से तीन लोग घायल हो गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। पुलिस के ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    डीएसआईआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार शाम एक जूता-सोल फैक्ट्री में आग लगने से तीन लोग घायल हो गए।

    पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली के नरेला स्थित डीएसआईआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार शाम एक जूता-सोल फैक्ट्री में आग लगने से तीन लोग घायल हो गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि जूता फैक्ट्री में आग लगने की सूचना शाम करीब 6.25 बजे मिली और एक टीम मौके पर पहुंची।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के पहुंचने तक फैक्ट्री घने धुएं और तेज लपटों से घिर चुकी थी।एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें बताया गया कि तीन लोग अंदर फंसे हुए हैं। उन्हें बचाकर अस्पताल ले जाया गया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 16 गाड़ियों की जरूरत पड़ी। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है और इसकी जांच जारी है।