दिल्ली के एमपी फ्लैट्स में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने 20 मिनट में आग पर पाया काबू
दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग स्थित एमपी फ्लैट्स में बुधवार रात आग लग गई। दमकल विभाग ने 20 मिनट में आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बताया जा रहा है। फिलहाल, मामले की जांच जारी है और एहतियात बरती जा रही है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी के बाबा खड़क सिंह मार्ग स्थित एमपी फ्लैट्स में बुधवार रात आग लग गई। आठ दमकल गाड़ियों ने आग पर 20 मिनट के भीतर काबू पा लिया। गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आग फ्लैट्स में लगे बिजली के पैनल में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। आगे की जांच जारी है।
दमकल विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, बुधवार रात 8:54 बजे दमकल विभाग को एमपी फ्लैट्स में आग लगने की सूचना मिली। इसके बाद, विभाग ने तुरंत कार्रवाई की और आठ दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा। दमकलकर्मियों ने लगभग 20 मिनट में आग पर काबू पा लिया।
प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आग फ्लैट परिसर में लगे बिजली के पैनल में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग का दायरा सीमित था, इसलिए इसे जल्दी काबू कर लिया गया।
एहतियात के तौर पर पूरी इमारत को खाली करा लिया गया और बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। घटना के बाद, बिजली विभाग की एक टीम मौके पर पहुँची और तकनीकी जाँच शुरू की। आग लगने का वास्तविक कारण अभी जांच के अधीन है।
