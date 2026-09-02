भारत में बढ़ रहा फैटी लिवर का खतरा, 38.6% वयस्क और 35.4% बच्चे प्रभावित; कम उम्र में आंत का कैंसर भी चिंता

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। देश में पेट और लिवर से जुड़ी बीमारियों का प्रभाव तेजी से बदल रहा है। संक्रामक बीमारियों का असर कम होने के साथ अब कम उम्र में बढ़ रहा आंत का कैंसर, मल में खून या पेट की परेशानी को नजरअंदाज करना इसे बढ़ावा दे रहा है।

इसके साथ मोटापा, मधुमेह और खराब जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां भी बड़ी समस्या बनती जा रही हैं। एम्स के विशेषज्ञों के अनुसार भारत में 38.6 प्रतिशत वयस्क और 35.4 प्रतिशत बच्चे फैटी लिवर से प्रभावित हैं। चिंता की बात यह है कि शुरुआत में इसके स्पष्ट लक्षण नहीं दिखते और बीमारी बढ़ने पर लिवर को गंभीर नुकसान हो सकता है। देश में पहली बार होने जा रही विश्व गैस्ट्रोएंटरोलाजी कांग्रेस 2026 से पहले मंगलवार को आयोजित पत्रकारवार्ता में एम्स के गैस्ट्रोएंटरोलाजी एवं ह्यूमन न्यूट्रिशन विभागाध्यक्ष और भारतीय गैस्ट्रोएंटरोलाजी सोसायटी के अध्यक्ष प्रो. डा. प्रमोद गर्ग, प्रो. डा. गोविंद मखारिया, प्रो. डा. शालिमार और प्रो. डा. विनीत आहूजा ने पाचन तंत्र और लिवर से जुड़ी बीमारियों की बढ़ती चुनौती पर जानकारी साझा की।

डा. प्रमोद गर्ग ने बताया कि देश बीमारियों के बदलते दौर से गुजर रहा है। रोकथाम योग्य बीमारियों पर नियंत्रण के बाद मेटाबोलिक बीमारियां बड़े पैमाने पर सामने आ रही हैं। फैटी लिवर ऐसी बीमारी है जिसे समय रहते जांच के जरिये पहचाना जा सकता है। एक प्रश्न के उत्तर मे़ डा. शालिमार ने बताया कि फैटी लिवर का मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और शरीर में बढ़ी हुई चर्बी से गहरा संबंध है।

डा. विनीत आहूजा ने कहा कि एंडोस्कोपी, एआइ और माइक्रोबायोम अनुसंधान से बीमारी की पहचान और इलाज में नई संभावनाएं पैदा हुई हैं। कम उम्र में भी बढ़ रहा आंत का कैंसर विशेषज्ञों ने कोलोरेक्टल यानी बड़ी आंत और मलाशय के कैंसर को भी बढ़ती चिंता बताया। इसके मामले अब कम उम्र के युवाओं में भी देखने को मिल रहे हैं। वर्ष 2022 में भारत में पुरुषों में 40 हजार 430 और महिलाओं में 24 हजार 433 नए मामले सामने आए।

बताया कि मल में खून आना, कई दिनों तक कब्ज या दस्त रहना, मल त्याग की आदत में बदलाव, बार-बार पेट दर्द या पेट फूलना, भूख कम लगना और बिना वजह वजन कम होना जैसे संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।