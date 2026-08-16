'12 साल की बेटी से गंदी हरकत करता था पिता', आपबीती सुन मां ने पति को कराया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार में 12 वर्षीय किशोरी ने अपने पिता पर गलत हरकत करने का आरोप लगाया है। हर्ष विहार थाना पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने बताया कि पीड़ित परिवार हर्ष विहार में रहता है। पीड़िता की मां का आरोप है कि उसकी बेटी ने बताया कि उसके पिता उसे गलत तरीके से छूते है। इस पर महिला ने घटना की जानकारी पुलिस को दी।