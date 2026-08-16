'12 साल की बेटी से गंदी हरकत करता था पिता', आपबीती सुन मां ने पति को कराया गिरफ्तार
पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार में एक 12 वर्षीय किशोरी ने अपने पिता पर गलत हरकत करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मां की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है।
HighLights
पूर्वी दिल्ली में 12 वर्षीय बेटी ने पिता पर आरोप लगाया।
किशोरी ने पिता पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया।
पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर पिता को गिरफ्तार किया।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार में 12 वर्षीय किशोरी ने अपने पिता पर गलत हरकत करने का आरोप लगाया है। हर्ष विहार थाना पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस ने बताया कि पीड़ित परिवार हर्ष विहार में रहता है। पीड़िता की मां का आरोप है कि उसकी बेटी ने बताया कि उसके पिता उसे गलत तरीके से छूते है। इस पर महिला ने घटना की जानकारी पुलिस को दी।
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उधर, पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया।