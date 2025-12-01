बांग्लादेश से दिल्ली तक नकली नोटों का खेल... 5 गिरफ्तार, लाखों की फर्जी करेंसी जब्त

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। साउथ डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ टीम ने एक इंटरस्टेट नकली करेंसी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 1,244 (6.21 लाख) नकली करेंसी नोट बरामद किए हैं। उनकी पहचान दिनेश कुमार, खैरुल इस्लाम, आकाश कुमार, नाजिम हुसैन उर्फ सद्दाम और अमीरुल शेख के तौर पर हुई है।

आरोपी बॉर्डर पार बांग्लादेश से बंगाल के रास्ते भारत में नोट ला रहे थे। बाद में उन्हें बिहार के रास्ते दिल्ली-NCR पहुंचाया जाता था। आरोपी बांग्लादेश में बैठे हैंडलर्स से जुड़े हुए हैं। यह गैंग लंबे समय से नकली करेंसी का धंधा करके भारतीय इकॉनमी को नुकसान पहुंचा रहा है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे 26,000 रुपये के असली करेंसी नोटों को 1 लाख रुपये के नकली करेंसी नोटों से बदलते थे। बाद में, उन्हें बिहार और दिल्ली में गैंग के दूसरे सदस्यों को 30,000 रुपये में सौंप दिया जाता था। पुलिस उनके नेटवर्क के बाकी सदस्यों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

साउथ डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस अंकित चौहान के मुताबिक, 7 नवंबर को स्पेशल स्टाफ को जानकारी मिली कि नकली करेंसी का डीलर दिनेश कुमार साउथ दिल्ली के पुष्प विहार में नकली करेंसी की खेप पहुंचाने वाला है। तुरंत एक टीम बनाई गई और रेड मारी गई, जिसमें आरोपी को पकड़ लिया गया। उसके पास से ₹10,000 के नकली नोट मिले।

उससे पूछताछ करने पर उसके घर से ₹45,000 के और नकली नोट मिले। पूछताछ में दिनेश ने वेलकम के खैरुल इस्लाम का नाम बताया। वेलकम में रेड करने पर खैरुल के पास से ₹66,000 के नकली नोट मिले। खैरुल ने बताया कि वह मालदा (बंगाल) के नाज़िम हुसैन उर्फ सद्दाम से नकली करेंसी खरीदता था।

उसने बताया कि उसने दिल्ली-NCR में आकाश कुमार को ₹2 लाख के नकली नोट सप्लाई किए थे। जानकारी मिलने पर, आकाश को नेब सराय में पकड़ा गया, जहाँ ₹5 लाख से ज़्यादा कीमत की नकली करेंसी बरामद हुई। आकाश से पूछताछ के बाद, टीम मालदा गई और नाज़िम हुसैन और अमीरुल शेख को गिरफ्तार कर लिया।