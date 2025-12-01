Language
    बांग्लादेश से दिल्ली तक नकली नोटों का खेल... 5 गिरफ्तार, लाखों की फर्जी करेंसी जब्त

    By Mohammed Saqib Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 11:25 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने एक अंतरराज्यीय नकली करेंसी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 6.21 लाख रुपये के नकली नोट बरामद हुए हैं। आरोपी बांग्लादेश से नोट लाकर बंगाल और बिहार के रास्ते दिल्ली-एनसीआर में खपाते थे। वे 26,000 रुपये के असली नोटों के बदले 1 लाख रुपये के नकली नोट लेते थे। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।

    दिल्ली पुलिस ने एक अंतरराज्यीय नकली करेंसी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। साउथ डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ टीम ने एक इंटरस्टेट नकली करेंसी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 1,244 (6.21 लाख) नकली करेंसी नोट बरामद किए हैं। उनकी पहचान दिनेश कुमार, खैरुल इस्लाम, आकाश कुमार, नाजिम हुसैन उर्फ सद्दाम और अमीरुल शेख के तौर पर हुई है।

    आरोपी बॉर्डर पार बांग्लादेश से बंगाल के रास्ते भारत में नोट ला रहे थे। बाद में उन्हें बिहार के रास्ते दिल्ली-NCR पहुंचाया जाता था। आरोपी बांग्लादेश में बैठे हैंडलर्स से जुड़े हुए हैं। यह गैंग लंबे समय से नकली करेंसी का धंधा करके भारतीय इकॉनमी को नुकसान पहुंचा रहा है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।

    पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे 26,000 रुपये के असली करेंसी नोटों को 1 लाख रुपये के नकली करेंसी नोटों से बदलते थे। बाद में, उन्हें बिहार और दिल्ली में गैंग के दूसरे सदस्यों को 30,000 रुपये में सौंप दिया जाता था। पुलिस उनके नेटवर्क के बाकी सदस्यों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

    साउथ डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस अंकित चौहान के मुताबिक, 7 नवंबर को स्पेशल स्टाफ को जानकारी मिली कि नकली करेंसी का डीलर दिनेश कुमार साउथ दिल्ली के पुष्प विहार में नकली करेंसी की खेप पहुंचाने वाला है। तुरंत एक टीम बनाई गई और रेड मारी गई, जिसमें आरोपी को पकड़ लिया गया। उसके पास से ₹10,000 के नकली नोट मिले।

    उससे पूछताछ करने पर उसके घर से ₹45,000 के और नकली नोट मिले। पूछताछ में दिनेश ने वेलकम के खैरुल इस्लाम का नाम बताया। वेलकम में रेड करने पर खैरुल के पास से ₹66,000 के नकली नोट मिले। खैरुल ने बताया कि वह मालदा (बंगाल) के नाज़िम हुसैन उर्फ सद्दाम से नकली करेंसी खरीदता था।

    उसने बताया कि उसने दिल्ली-NCR में आकाश कुमार को ₹2 लाख के नकली नोट सप्लाई किए थे। जानकारी मिलने पर, आकाश को नेब सराय में पकड़ा गया, जहाँ ₹5 लाख से ज़्यादा कीमत की नकली करेंसी बरामद हुई। आकाश से पूछताछ के बाद, टीम मालदा गई और नाज़िम हुसैन और अमीरुल शेख को गिरफ्तार कर लिया।

    पूछताछ के दौरान, नाज़िम और अमीरुल ने बताया कि वे बांग्लादेश से बॉर्डर के पास के गाँवों में करेंसी लाते थे। वे बांग्लादेशी हैंडलर्स के सीधे संपर्क में थे। वे वहाँ से करेंसी इकट्ठा करके बंगाल, बिहार और दिल्ली-NCR भेजते थे। पुलिस सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है।