    ED को मिली जेपी इंफ्राटेक के पूर्व एमडी मनोज गौड़ की हिरासत, 14,599 करोड़ के घोटाले में अदालत का फैसला

    By Ritika Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 09:59 PM (IST)

    दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक के पूर्व एमडी मनोज गौड़ को ईडी की हिरासत में भेज दिया है। यह कार्रवाई 14,599 करोड़ रुपए के मनी लांन्ड्रिंग मामले में हुई है। गौड़ को 18 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा गया है। ईडी का आरोप है कि जेपी इंफ्राटेक ने होमबायर्स से 33 हजार करोड़ रुपए जुटाए, जिसमें से 13 हजार करोड़ रुपए का दुरुपयोग किया गया।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने बृहस्पतिवार को जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) मनोज गौड़ को ईडी की पांच दिन की हिरासत में भेज दिया।

    गौड़ को ईडी ने मनी लाॅन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया है, जो 14,599 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गौड़ को 18 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

    ईडी ने अदालत से सात दिन की हिरासत की मांग की थी। एजेंसी ने दलील दी कि जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रोजेक्ट्स के लिए हजारों होमबायर्स से करीब 33 हजार करोड़ रुपए जुटाए, जिनमें से लगभग 13 हजार करोड़ रुपए का दुरुपयोग किया गया।

    ईडी की ओर से पेश लोक अभियोजक अतुल त्रिपाठी ने दलील दी कि गौड़ कंपनी के प्रमुख अधिकारियों में से एक हैं और कई संदिग्ध लेनदेन में उनकी भूमिका सामने आई है। वहीं, गौड़ के वकीलों ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने एजेंसी के साथ पूरा सहयोग किया है और उनकी उम्र 61 वर्ष है और वे डायबिटीज और अस्थमा के मरीज हैं।

