ED को मिली जेपी इंफ्राटेक के पूर्व एमडी मनोज गौड़ की हिरासत, 14,599 करोड़ के घोटाले में अदालत का फैसला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने बृहस्पतिवार को जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) मनोज गौड़ को ईडी की पांच दिन की हिरासत में भेज दिया। गौड़ को ईडी ने मनी लाॅन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया है, जो 14,599 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गौड़ को 18 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ईडी ने अदालत से सात दिन की हिरासत की मांग की थी। एजेंसी ने दलील दी कि जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रोजेक्ट्स के लिए हजारों होमबायर्स से करीब 33 हजार करोड़ रुपए जुटाए, जिनमें से लगभग 13 हजार करोड़ रुपए का दुरुपयोग किया गया।