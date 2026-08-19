आप भी CNG गाड़ी चलाते हैं तो जरा सी चूक पड़ सकती है भारी, गैस भरवाते वक्त इन बातों का रखें ध्यान

गौतम कुमार मिश्रा, नई दिल्ली। CNG भरवाते समय जरा सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है। CNG वाहनों में गैस अत्यधिक दबाव पर भरी जाती है, इसलिए वाहन में लगे सिलिंडर की स्थिति से लेकर गैस भरवाने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों तक का ध्यान रखना जरूरी है।

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए CNG स्टेशनों और वाहन चालकों के लिए कुछ कड़े नियम तय किए गए हैं। CNG भरवाते समय किन बातों का रखें ध्यान CNG स्टेशन पर गैस भरवाने के दौरान वाहन चालक और यात्रियों को कुछ जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए। इनका मकसद गैस भरने की प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह के खतरे को कम करना है।

यात्रियों का उतरना अनिवार्य: गैस भरवाते समय चालक सहित गाड़ी में बैठे सभी यात्रियों को बाहर उतर जाना चाहिए। इससे गैस भरने के दौरान वाहन के अंदर किसी व्यक्ति के मौजूद रहने का जोखिम नहीं रहता।

गैस भरवाते समय चालक सहित गाड़ी में बैठे सभी यात्रियों को बाहर उतर जाना चाहिए। इससे गैस भरने के दौरान वाहन के अंदर किसी व्यक्ति के मौजूद रहने का जोखिम नहीं रहता। इंजन और लाइट बंद रखें: CNG डलवाते समय गाड़ी का इंजन, हेडलाइट्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज पूरी तरह बंद होनी चाहिए। गैस भरने की प्रक्रिया के दौरान वाहन को पूरी तरह बंद रखना सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है।

CNG डलवाते समय गाड़ी का इंजन, हेडलाइट्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज पूरी तरह बंद होनी चाहिए। गैस भरने की प्रक्रिया के दौरान वाहन को पूरी तरह बंद रखना सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है। नो स्मोकिंग और नो मोबाइल: CNG पंप क्षेत्र में बीड़ी-सिगरेट पीना या मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना सख्त मना है। पंप क्षेत्र में इन नियमों का पालन करना जरूरी है।

CNG पंप क्षेत्र में बीड़ी-सिगरेट पीना या मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना सख्त मना है। पंप क्षेत्र में इन नियमों का पालन करना जरूरी है। अनुमोदित किट ही लगवाएं: गाड़ी में हमेशा सरकारी आरटीओ द्वारा स्वीकृत CNG किट और सिलिंडर ही लगवाएं। अनधिकृत किट या सिलिंडर में बदलाव सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।

गाड़ी में हमेशा सरकारी आरटीओ द्वारा स्वीकृत CNG किट और सिलिंडर ही लगवाएं। अनधिकृत किट या सिलिंडर में बदलाव सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। कॉम्प्लायंस प्लेट की जांच करें: CNG फिलिंग वॉल्व के पास वैध कॉम्प्लायंस प्लेट लगी होनी चाहिए, जिस पर अंतिम टेस्ट की तारीख दर्ज हो। इससे सिलिंडर की टेस्टिंग से जुड़ी जानकारी मिलती है। सिलिंडर की टेस्टिंग क्यों जरूरी है CNG सिलिंडर में अत्यधिक उच्च दबाव, लगभग 200 बार, पर गैस भरी जाती है। समय के साथ सिलिंडर की धातु कमजोर न हो जाए, इसके लिए कानूनन हर तीन साल में एक बार इसकी हाइड्रो-टेस्टिंग करवाना अनिवार्य है। यह जांच केवल सरकार द्वारा अधिकृत टेस्टिंग सेंटरों पर ही होती है।

बिना वैध टेस्ट सर्टिफिकेट के CNG नहीं भरवाई जा सकती। इसलिए वाहन मालिकों के लिए सिलिंडर की टेस्टिंग समय पर करवाना जरूरी है। क्या होती है हाइड्रो-टेस्टिंग प्रक्रिया? हाइड्रो-टेस्टिंग का मकसद यह जांचना है कि सिलिंडर अत्यधिक दबाव को सुरक्षित तरीके से सहन करने की स्थिति में है या नहीं। इस प्रक्रिया में सिलिंडर को अलग-अलग चरणों से गुजारा जाता है। सिलिंडर को हटाना: सबसे पहले गाड़ी से CNG सिलिंडर और उसके वॉल्व को निकालकर पूरी तरह खाली किया जाता है।

सबसे पहले गाड़ी से CNG सिलिंडर और उसके वॉल्व को निकालकर पूरी तरह खाली किया जाता है। आंतरिक और बाहरी सफाई: सिलिंडर के अंदर और बाहर जमी गंदगी, तेल और जंग की सफाई की जाती है। इससे सिलिंडर की सही स्थिति की जांच करने में मदद मिलती है।

सिलिंडर के अंदर और बाहर जमी गंदगी, तेल और जंग की सफाई की जाती है। इससे सिलिंडर की सही स्थिति की जांच करने में मदद मिलती है। विजुअल इंस्पेक्शन: सिलिंडर की सतह पर किसी प्रकार की दरार, खरोंच, डेंट या जंग की जांच की जाती है। इस दौरान सिलिंडर की बाहरी स्थिति को देखा जाता है।

सिलिंडर की सतह पर किसी प्रकार की दरार, खरोंच, डेंट या जंग की जांच की जाती है। इस दौरान सिलिंडर की बाहरी स्थिति को देखा जाता है। वाटर प्रेशर टेस्ट: सिलिंडर को पानी से पूरा भरा जाता है और उसमें सामान्य वर्किंग प्रेशर से लगभग 1.5 गुना अधिक पानी का दबाव डाला जाता है। यह देखा जाता है कि क्या सिलिंडर इस अत्यधिक दबाव में लीक हो रहा है या फैल रहा है।

सिलिंडर को पानी से पूरा भरा जाता है और उसमें सामान्य वर्किंग प्रेशर से लगभग 1.5 गुना अधिक पानी का दबाव डाला जाता है। यह देखा जाता है कि क्या सिलिंडर इस अत्यधिक दबाव में लीक हो रहा है या फैल रहा है। सुखाना और वॉल्व फिटिंग: टेस्ट पास करने के बाद सिलिंडर से पानी निकालकर उसे अंदर से पूरी तरह सुखाया जाता है और नया या जांचा हुआ वॉल्व दोबारा फिट किया जाता है। गैस की गंध आए तो क्या करें CNG वाहन में सुरक्षा को लेकर किसी तरह की आशंका होने पर उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि गाड़ी के अंदर या आसपास गैस की गंध आए, तो तुरंत CNG मोड बंद कर पेट्रोल पर स्विच करें और अधिकृत तकनीशियन से लीकेज चेक कराएं।

अवैध किट और सिलिंडर में बदलाव से बचें सस्ते के चक्कर में किसी अनधिकृत जगह से किट न लगवाएं और न ही सिलिंडर में कोई बदलाव कराएं। गाड़ी में हमेशा सरकारी आरटीओ द्वारा स्वीकृत CNG किट और सिलिंडर ही लगवाना चाहिए।