Delhi Blast: दिल्ली में धमाके के बाद भारत मंडपम की बढ़ाई गई सुरक्षा, व्यापार मेले में रखी जा रही निगरानी
भारत मंडपम में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 शुरू हो गया है। लाल किले के पास धमाके के बाद दिल्ली पुलिस ने मेले की सुरक्षा बढ़ा दी है। 14 दिनों तक चलने वाले इस मेले में रोजाना 60 हजार से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। भैरों मंदिर पार्किंग के पास सुरक्षा जांच कड़ी है, और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भारत मंडपम में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 शुक्रवार से शुरू हो गया। लाल किले के पास हाल ही में हुए धमाके में 13 लोगों की मौत के बाद राजधानी में सुरक्षा पहले ही हाई अलर्ट पर है, ऐसे में मेले को लेकर दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा घेरा तैयार किया है। 14 दिनों तक चलने वाले इस मेले में प्रतिदिन लगभग 60 हजार से अधिक लोगों की भीड़ पहुंचने की उम्मीद है।
मेले में आने वाले लोगों को सबसे अधिक सुरक्षा जांच भैरों मंदिर पार्किंग के पास करनी पड़ रही है। यहां दिल्ली पुलिस और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डों की संयुक्त टीम तैनात है। हर वाहन को पार्किंग में प्रवेश की अनुमति देने से पहले उसकी गहन तलाशी, दस्तावेजों की जांच और डिक्की की चेकिंग अनिवार्य कर दी गई है।
पुलिसकर्मी मेटल डिटेक्टर और मिरर स्कैनिंग डिवाइस का उपयोग कर नीचे तक की जांच कर रहे हैं। पार्किंग के भीतर और बाहर सीसीटीवी के जरिए रियल टाइम निगरानी भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए हर स्तर पर सुरक्षा को पुख्ता किया गया है।
व्यापार मेले में देश-विदेश के कारोबारी, पर्यटक और खरीददार बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, इसलिए पुलिस ने मल्टी-लेयर्ड सुरक्षा तैयार की है। यहां एंटी-सबोटाज टीमें, क्विक रिएक्शन टीमें (क्यूआरटी), डाग स्क्वाड, सादी वर्दी में तैनात स्पेशल स्टाफ की टीमें पूरे मेले परिसर में लगातार गश्त कर रही हैं।
सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए गए
इस बार सुरक्षा को देखते हुए व्यापार मेले में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है और कंट्रोल रूम में लाइव मानिटरिंग की जा रही है ताकि भीड़ बढ़ने पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। प्रवेश द्वारों पर बैग स्कैनर, हैंड-हेल्ड मेटल डिटेक्टर और अतिरिक्त बैरिकेडिंग लगाई गई है।
