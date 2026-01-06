दिल्ली के यमुनापार के पार्क बदहाल, निगम की अनदेखी से लोग परेशान

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के यमुनापार में तीन सौ से अधिक पार्क हैं। अधिकतर पार्कों की स्थिति बदहाल है। पार्कों में न तो घांसे हैं, न ही बैठने के लिए बैंच। दिन हो चाहे रात असामाजिक तत्व डेरा जमाए रखते हैं। कई पार्काें की यह स्थिति हो चुकी है कि लाइटें भी खराब पड़ी हैं। शाम होते ही वहां अंधेरा छा जाता है।

जीडी कॉलोनी स्थित निगम का सफेदा पार्क बदहाल है। यहां पर लगे झूले टूटे पड़े हैं। घास नहीं है। एक बंजर मैदान की तरह यह पार्क है। यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्क में माली कभी नहीं आता है। पार्क में हरियाली सिर्फ नाम की है। पार्क में कुछ व्यवस्थाएं हो तो स्थानीय लोग यहां आएं भी।

खिचड़ीपुर के पार्क में लगा रहता है गंदगी का ढेर खिचड़ीपुर के निगम पार्क में जगह-जगह गंदगी का ढेर लगा हुआ है। कहने को यह पार्क है, लेकिन स्थिति देखकर लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि यह पार्क है या नहीं। पार्क में फुटपाथ टूटा पड़ा है। घास नहीं है। जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। पेड़ व पाैधों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है।

लोगों का कहना है कि पार्क में असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं, वह नशा करते हैं। शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। बच्चे व महिलाएं पार्क में जाने से कतराते हैं। गढ़ी मांडू गांव में बदहाल पड़ा है निगम का पार्क गढ़ी मांडू गांव में निगम ने पार्क बनाया हुआ है। इस पार्क की चारदीवारी टूटी पड़ी हुई है। पार्क के अंदर जरा भी घास नहीं है। पेड़ व पौधों पर मिट्टी जमी हुई है। यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ वर्ष पहले एक स्कूल बस यमुना में गिर गई थी। जिसमें कई बच्चों की जान चली गई थी। उन बच्चों की याद में इस पार्क में समाधि स्थल बना हुआ है। निगम इस पार्क की ठीक तरह से देखभाग करने को तैयार नहीं है। आरोप है कि पेड़ व पौधों को पानी नहीं दिया जाता है। न ही पार्क की सफाई होती है।

तिकोना पार्क की सुध लेने को तैयार नहीं है निगम ईस्ट गुरु अंदग नगर में निगम का तिकोना पार्क बना हुआ है। यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि निगम ने पार्क बनाकर छाेड़ दिया है। इस पार्क को खंडहर कहना गलत नहीं होगा। न तो घास हैं, न बच्चों के झूले और बैठने के लिए बैंच है। आरोप है कि पार्षद, विधायक से लेकर अधिकारी तक इस तरफ देखने को तैयार नहीं है। पार्क बदहाल होने की वजह से लोग इसमें जाते ही नहीं है। असामाजिक तत्व पार्क में बैठे रहते हैं।