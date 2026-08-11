कांवड़ यात्रा से NH-9 पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम, गाजियाबाद से सराय काले खां तक थमे वाहन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में मंगलवार को एनएच-9 पर गाजियाबाद से सराय काले खां की ओर जाने वाले मार्ग पर भारी जाम लग गया। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों का आवागमन जारी रहने से यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया।

कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में आवाजाही के कारण मुख्य मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें दिखीं।

यात्री घंटों फंसे रहे और स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस व यातायात विभाग ने वैकल्पिक मार्गों का सुझाव दिया, लेकिन भीड़ के कारण स्थिति नियंत्रण में नहीं आ पाई।

अधिकारियों के अनुसार, कांवड़ियों की सुरक्षा और सुचारू आवागमन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

गाज़ीपुर के पास दिल्ली -मेरठ एक्सप्रेस वे खाली है और एनएच-नौ पर लगा है जाम।

फिर भी एनएच-9 और एक्सप्रेसवे पर जाम की समस्या बनी हुई है। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और भीड़ वाले समय से बचें।

कांवड़ मार्ग खुलते ही उद्योगों को मिलेगी रफ्तार

कांवड़ यात्रा समाप्त होने के बाद आज से गाजियाबाद के प्रमुख कांवड़ मार्ग खुल जाएंगे। एक सप्ताह से प्रभावित औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां अब सामान्य होने लगेंगी। माल की आवाजाही शुरू होने से उत्पादन और कारोबार को गति मिलेगी।