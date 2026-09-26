दिल्ली के विवेक विहार में झगड़े के बीच हवा फायरिंग, मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित
ईस्ट दिल्ली के विवेक विहार इलाके में दो पक्षों के बीच झगड़े के दौरान एक व्यक्ति ने कथित तौर पर ...और पढ़ें
HighLights
विवेक विहार में दो पक्षों के बीच हुआ झगड़ा।
एक व्यक्ति ने कथित तौर पर हवा में की फायरिंग।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की पहचान की।
डिजिटल डेस्क, ईस्ट दिल्ली। ईस्ट दिल्ली के विवेक विहार इलाके में कस्तूरबा अंडरपास के पास दो पक्षों के बीच झगड़े के दौरान एक व्यक्ति ने कथित तौर पर हवा फायरिंग की।
पुलिस ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 11 बजे फायरिंग के बारे में एक PCR कॉल मिली, जिसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और कुछ सबूत बरामद किए।
दो पक्षों में हुआ था झगड़ा
वहीं, शुरुआती जांच में, पुलिस को पता चला कि दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके दौरान धनंजय ने कथित तौर पर हवा फायरिंग की। पुलिस के अनुसार, शिकायत करने वाले को कोई दिखने वाली चोट नहीं लगी है।
पुलिस ने मामला दर्ज किया
अधिकारियों ने बताया कि मामला दर्ज किया गया है और आरोपियों की पहचान कर ली गई है। पुलिस टीमें उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। कहा कि इस मामले के संबंध में जिले में अब तक फायरिंग की कोई और घटना सामने नहीं आई है।