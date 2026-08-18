द्वारका में पूर्व सिक्योरिटी गार्ड ने ही रेस्टोरेंट के कैश काउंटर से चुराए थे 1.35 लाख रुपये, पुलिस ने दबोचा

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। द्वारका सेक्टर-20 स्थित रेस्टोरेंट में हुई चोरी की वारदात को सुलझाते हुए पुलिस ने उसके पूर्व सिक्योरिटी गार्ड को ही गिरफ्तार किया है। गार्ड ने नौकरी छोड़ने के करीब दो माह बाद रेस्टोरेंट पहुंच उसके कैश काउंटर से 1,35,010 रुपये चोरी कर लिए थे। सेक्टर-23 थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के पेशेवर तरीके से विश्लेषण के आधार पर आरोपित की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपित के कब्जे से चोरी की पूरी रकम बरामद कर ली। गिरफ्तार आरोपित मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ निवासी सुनील रजत है, जिसने बताया कि नौकरी जाने के बाद वह आर्थिक तंगी में था, उसे पता था कि रेस्टोरेंट में रुपये कहां होते हैं, जिसका उसने फायदा उठाया और मौका देख चोरी को अंजाम देकर फरार हो गया।



उपायुक्त कुशल पाल सिंह ने बताया कि 10 अगस्त को सेक्टर-23 थाने में एक चोरी का मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में सेक्टर-20 स्थित मार्बल मार्केट की तीसरी मंजिल पर स्थित द विक्ट्री रेस्टोरेंट के कैश काउंटर से नकदी चोरी होने की बात सामने आई थी।

पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली एसएचओ बिजेंद्र सिंह के नेतृत्व में मामले की जांच टीम ने रेस्टोरेंट और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में करीब 30 वर्षीय एक व्यक्ति मुंह पर कपड़ा बांधकर चोरी करते दिखाई दिया। पुलिस ने आरोपित के चलने के तरीके, शारीरिक बनावट और अन्य गतिविधियों का विश्लेषण किया। इसके आधार पर उसकी पहचान सुनील के रूप में हुई।