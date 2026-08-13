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    द्वारका सेक्टर 23 में बनेगा पांच सितारा स्टार होटल, डीडीए ने किया समझौता

    By Sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 07:55 PM (IST)

    दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने द्वारका सेक्टर 23 में पांच सितारा होटल बनाने के लिए जुनिपर होटल्स लिमिटेड के साथ लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ...और पढ़ें

    द्वारका में बनेगा भव्य पांच सितारा होटल, डीडीए ने किया ऐतिहासिक समझौता। (AI Generated Image)

    द्वारका में बनेगा भव्य पांच सितारा होटल, डीडीए ने किया ऐतिहासिक समझौता। (AI Generated Image)

    HighLights

    1. द्वारका सेक्टर 23 में भव्य पांच सितारा होटल का निर्माण होगा।

    2. डीडीए ने जुनिपर होटल्स लिमिटेड के साथ लाइसेंस समझौता किया।

    3. परियोजना में 1000 करोड़ निवेश, 800 लोगों को सीधा रोजगार।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने द्वारका को प्रमुख आर्थिक एवं निवेश केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। डीडीए और जुनिपर होटल्स लिमिटेड के बीच द्वारका सेक्टर 23 में पांच सितारा होटल बनाने के लिए लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

    यह फैसला एलजी और डीडीए के अध्यक्ष टीएस संधू के द्वारका को 'इन्वेस्टमेंट हब' बनाने के विजन के तहत लिया गया है। समझौता पत्र पर हस्ताक्षर डीडीए उपाध्यक्ष एन सरवण कुमार की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

    परियोजना की मुख्य बातें

    - मोटा निवेश और रोजगार : इस प्रोजेक्ट में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा, जिससे लगभग 800 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा।
    - डीडीए को बड़ा राजस्व : 55 वर्षों की लाइसेंस अवधि के दौरान डीडीए को इस होटल से 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व मिलने की उम्मीद है।
    - शुरुआत की समयसीमा : साइट जल्द ही कंपनी को सौंप दी जाएगी और वर्ष 2030 तक होटल का संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।
    - ब्रांड : यह होटल 'ग्रैंड हयात' ब्रांड के तहत विकसित और संचालित किए जाने की योजना है।

    लोकेशन का बड़ा फायदा

    यह होटल रणनीतिक रूप से बहुत ही खास जगह पर स्थित होगा, जिससे पर्यटकों और बिजनेस ट्रैवलर्स को काफी सुविधा होगी। यह होटल देश के सबसे लंबे 18-होल वाले द्वारका गोल्फ कोर्स और एशिया के सबसे बड़े यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर के निकट होगा। इसके अलावा यह लोकेशन द्वारका स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स और प्रस्तावित डिप्लोमैटिक एन्क्लेव के बिल्कुल पास है, जिससे विदेशी मेहमानों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी।

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