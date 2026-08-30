दशकों की छात्र राजनीति का गवाह डूसू का पोर्टा केबिन कार्यालय ध्वस्त, अब प्रेरणा भवन में बनेगा नया ठिकाना
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) का दशकों पुराना पोर्टा केबिन कार्यालय अब ध्वस्त कर दिया गया है। यह कार्यालय छात्र आंदोलनों ...और पढ़ें
HighLights
दशकों पुराना डूसू पोर्टा केबिन कार्यालय ध्वस्त हुआ।
नया कार्यालय प्रेरणा भवन में स्थानांतरित, आधुनिक सुविधाएं।
कई राष्ट्रीय नेताओं की छात्र राजनीति का केंद्र रहा।
लोकेश शर्मा, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति के इतिहास का एक अहम अध्याय अब आंखों के सामने नहीं रहा। नार्थ कैंपस में छात्रावास मार्ग पर दशकों से मौजूद दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) का पुराना पोर्टा केबिन कार्यालय डूसू का नया कार्यालय बनने के कारण ध्वस्त कर दिया गया है।
कभी छात्र आंदोलनों, चुनावी रणनीतियों और राजनीतिक बहसों का केंद्र रहे इस छोटे से दफ्तर की जगह अब खाली हो गई है। डूसू कार्यालय को सामाजिक विज्ञान संकाय परिसर में रामजस कालेज के सामने बने नवनिर्मित अत्याधुनिक प्रेरणा भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है।
डूसू की स्थापना नौ अप्रैल 1949 को हुई थी। इसके बाद नार्थ कैंपस में बना यह पोर्टा केबिन धीरे-धीरे देश की छात्र राजनीति के सबसे चर्चित ठिकानों में शामिल हो गया। आकार में छोटा होने के बावजूद इसकी राजनीतिक हैसियत बड़ी रही। यहां से छात्र नेताओं ने आंदोलनों और चुनावी अभियानों की रणनीति बनाई और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद की।
कई चेहरों ने राष्ट्रीय राजनीति में बनाई जगह
इस दफ्तर से निकले कई चेहरे आगे चलकर राष्ट्रीय राजनीति में पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, विजय गोयल और अजय माकन डूसू अध्यक्ष रह चुके हैं।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पूर्व विधायक अलका लांबा भी डूसू की अध्यक्ष रही हैं। इनके अलावा नूपुर शर्मा, रागिनी नायक और विजय जाली समेत कई नेता छात्र राजनीति से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे। अब पोर्टा केबिन की जगह प्रेरणा भवन में आधुनिक सुविधाओं वाला कार्यालय है।
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