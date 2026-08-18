दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में नशा और लक्जरी वाहनों पर सख्ती, उल्लंघन पर होगा नामांकन रद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव में नियमों की अनदेखी अब प्रत्याशियों पर भारी पड़ सकती है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने चुनावी गतिविधियों में नियम तोड़ने वाले प्रत्याशियों का नामांकन रद करने की चेतावनी दी है।

इतना ही नहीं, गंभीर उल्लंघन की स्थिति में पूरा चुनाव रद करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। सोमवार को प्राक्टर कार्यालय में विश्वविद्यालय के प्राक्टर, मुख्य चुनाव अधिकारी, डूसू पदाधिकारियों, विभिन्न छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों और पुलिस अधिकारियों की बैठक में चुनाव प्रचार को लेकर कई सख्त दिशानिर्देश जारी किए गए।

प्रॉक्टर ने पिछली 16 जुलाई की बैठक में उठाए गए मुद्दों का हवाला देते हुए कहा कि छात्र दिल्ली हाई कोर्ट और लिंगदोह समिति के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इससे विश्वविद्यालय परिसर में अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो रही है। खासतौर पर चुनाव प्रचार में लक्जरी वाहनों के इस्तेमाल और छात्र मार्ग व यूनिवर्सिटी रोड पर वाहनों को अनधिकृत तरीके से खड़ा करने से यातायात प्रभावित होने पर प्रशासन ने नाराजगी जताई।

बिना स्टीकर वाहन कैंपस में प्रवेश नहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के वाहनों पर प्राक्टर कार्यालय की ओर से अधिकृत स्टीकर लगाया जाएगा। बिना स्टीकर वाले वाहनों को विश्वविद्यालय परिसर या कालेजों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रत्याशी सड़क के दोनों ओर या फुटपाथ पर वाहन खड़ा नहीं कर सकेंगे। वाहनों की पार्किंग केवल अधिकृत और निर्धारित स्थानों पर ही करनी होगी।

नशा मिला तो सीधे नामांकन रद चुनाव प्रचार के दौरान शराब या किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का इस्तेमाल प्रशासन की सख्त निगरानी में रहेगा। किसी प्रत्याशी या उसके समर्थक के वाहन में अथवा विश्वविद्यालय परिसर की पार्किंग और सड़क किनारे नशीले पदार्थ का सेवन करते पाए जाने पर संबंधित प्रत्याशी का नामांकन रद किया जा सकता है।

पर्चे बांटने पर भी शिकंजा डूसू चुनाव में पर्चे या अन्य मुद्रित सामग्री के इस्तेमाल पर भी रोक संबंधी निर्देश दोहराए गए हैं। यदि प्रचार सामग्री से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है या सड़क और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फैलता है तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।