Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
    News

    नियमों की धज्जियां उड़ा रहे DUSU प्रत्याशी, लग्जरी गाड़ियों के काफिले से कैंपस जाम; 16 से होगा पुलिस एक्शन

    By Lokesh Sharma Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 09:33 PM (IST)

    डीयू छात्रसंघ चुनाव में लग्जरी गाड़ियों से प्रचार और अवैध पार्किंग से नियमों की अनदेखी हो रही है, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। डीयू प्रश ...और पढ़ें

    डूसू चुनाव में लग्जरी गाड़ियों से चुनाव प्रचार कर उड़ाई जा रहीं नियमों की धज्जियां। फोटो: जागरण

    डूसू चुनाव में लग्जरी गाड़ियों से चुनाव प्रचार कर उड़ाई जा रहीं नियमों की धज्जियां। फोटो: जागरण

    HighLights

    1. डीयू चुनाव में लग्जरी गाड़ियों से प्रचार, नियमों का उल्लंघन

    2. अवैध पार्किंग से यातायात बाधित, छात्रों को परेशानी

    3. 16 अगस्त से सख्त कार्रवाई, चालान और कानूनी प्रक्रिया

    लोकेश शर्मा, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते ही कैंपस में चुनावी सरगर्मी बढ़ने लगी है, लेकिन इसके साथ ही डीयू के दिशा-निर्देशों की अनदेखी के मामले भी सामने आने लगे हैं।

    चुनाव प्रचार में वाहनों के इस्तेमाल और कालेज परिसर के आसपास अवैध पार्किंग पर रोक के बावजूद नार्थ कैंपस के कला संकाय और साउथ कैंपस के देश बंधु कालेज समेत कई कालेजों के बाहर लग्जरी गाड़ियों की कतारें दिखाई दे रही हैं।

    कई जगह छात्र प्रत्याशी और उनके समर्थक वाहनों के काफिले के साथ प्रचार करते नजर आ रहे हैं। इससे यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है।

    delhi university 1

    16 अगस्त से होगी सख्त कार्रवाई

    डीयू के प्रोक्टर मनोज कुमार ने कहा कि 15 अगस्त तक दिल्ली पुलिस स्वतंत्रता दिवस की वजह से व्यस्त है। लेकिन 16 अगस्त से अवैध पार्किंग और लग्जरी गाड़ियों से चुनाव प्रचार करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    इन सभी गाड़ियों के चालान भी किए जाएंगे। साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

    delhi university 2

    सड़क पर प्रचार से लगा जाम

    नार्थ कैंपस में एक छात्र बीच सड़क पर चुनाव प्रचार करता दिखाई दिया। इस दौरान सड़क पर वाहनों और समर्थकों की भीड़ जमा होने से यातायात प्रभावित हुआ और काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही।

    सड़क पर इस तरह प्रचार होने से आम वाहन चालकों के साथ विद्यार्थियों और पैदल राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। चुनावी प्रचार के दौरान सड़क और सार्वजनिक मार्गों के इस्तेमाल को लेकर डीयू के दिशा-निर्देशों के बावजूद ऐसी गतिविधियां सामने आना प्रशासन की निगरानी पर सवाल खड़े करता है।

    खबरें और भी

    delhi university

    कालेजों के बाहर लग्जरी गाड़ियों की कतार

    डीयू के बाहर छात्र नेताओं और उनके समर्थकों की गाड़ियां बड़ी संख्या में खड़ी की जा रही हैं। कुछ स्थानों पर लग्जरी वाहनों को सड़क किनारे लाइन से पार्क किए जाने के कारण सड़क की उपलब्ध जगह कम हो रही है।

    इससे व्यस्त समय में यातायात का दबाव बढ़ रहा है। पैदल विद्यार्थियों को भी सड़क पर चलने में परेशानी हो रही है।

    delhi university 3

    डीयू में अवैध पार्किंग पर भी है रोक

    डीयू प्रशासन की ओर से चुनावी गतिविधियों के दौरान अवैध पार्किंग को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बावजूद कालेजों के बाहर वाहनों की भीड़ नियमों के पालन पर सवाल खड़े कर रही है।

    छात्रों का कहना है कि डीयू प्रशासन को इन सभी पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है।

    यह भी पढ़ें- DUSU Election 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव की तारीख जारी, जानें उम्मीदवार और चुनावी अपडेट

    यह भी पढ़ें- DUSU Election 2026 का एलान, 18 सितंबर को होंगे चुनाव; कब आएगा रिजल्ट और क्या है पूरा शेड्यूल

     