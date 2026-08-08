DUSU Election: 17 सितंबर को मतदान की संभावना, कैंपस में चुनावी सरगर्मियां तेज

लोकेश शर्मा, नई दिल्ली। डूसू चुनाव इस वर्ष 17 सितंबर को होने की संभावना है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी आधिकारिक चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया है, लेकिन कालेज परिसरों में चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है। छात्र संगठनों ने नए विद्यार्थियों के बीच पहुंच बढ़ाने के लिए सदस्यता अभियान, हेल्प डेस्क, परिचय कार्यक्रम और छोटे-छोटे संवाद कार्यक्रम तेज कर दिए हैं।

डूसू का चुनाव दिल्ली विश्वविद्यालय के 69 कालेजों के नियमित छात्रों के लिए होता है। इसके तहत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के चार केंद्रीय पदों के लिए मतदान कराया जाता है। चुनाव में हजारों छात्र अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। विश्वविद्यालय के करीब 71 हजार स्नातक सीटों वाले इस सत्र में बड़ी संख्या में प्रथम वर्ष के छात्र पहली बार मतदान करेंगे। ऐसे में सभी छात्र संगठनों की नजर नए मतदाताओं पर है।