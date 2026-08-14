डीयू कैंपस में चुनावी प्रचार के नाम पर मनमानी! लग्जरी गाड़ियों से रास्ते जाम, प्रशासन ने दी कार्रवाई की चेतावनी

लोकेश शर्मा, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते ही कैंपस में चुनावी सरगर्मी बढ़ने लगी है, लेकिन इसके साथ ही डीयू के दिशा-निर्देशों की अनदेखी के मामले भी सामने आने लगे हैं। डीयू प्रशासन ने पहले ही स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर अवैध पार्किंग, लग्जरी गाड़ियों से रास्ता रोकने, रैली-जुलूस निकालने और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी थी।

इसके बावजूद चुनाव प्रचार में नार्थ कैंपस के कला संकाय और साउथ कैंपस के देश बंधु कालेज समेत कई कालेजों के बाहर लग्जरी गाड़ियों की कतारें और गाड़ियों से रैली निकालते दिखाई दे रहे हैं। कई जगह छात्र प्रत्याशी और उनके समर्थक वाहनों के काफिले के साथ प्रचार करते नजर आ रहे हैं। इससे यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। दो साल पहले डूसू चुनाव के दौरान हाई कोर्ट ने प्रचार में प्रिंटेड सामग्री और लग्जरी गाड़ियों के इस्तेमाल को लेकर सख्त रुख अपनाया था।

इसके चलते चुनाव परिणाम नवंबर में घोषित हो सके थे। इस बार भी कैंपस में नियमों और हाई कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी होती दिख रही है। ऐसे में यदि प्रशासन ने समय रहते सख्ती नहीं बरती तो चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका है।

डीयू के प्रोक्टर मनोज कुमार ने कहा कि 15 अगस्त तक दिल्ली पुलिस स्वतंत्रता दिवस की वजह से व्यस्त है। लेकिन 16 अगस्त से अवैध पार्किंग और लग्जरी गाड़ियों से चुनाव प्रचार करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन सभी गाड़ियों के चालान भी किए जाएंगे। साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

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नॉर्थ कैंपस में एक छात्र बीच सड़क पर चुनाव प्रचार करता दिखाई दिया। इस दौरान सड़क पर वाहनों और समर्थकों की भीड़ जमा होने से यातायात प्रभावित हुआ और काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही। सड़क पर इस तरह प्रचार होने से आम वाहन चालकों के साथ विद्यार्थियों और पैदल राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। चुनावी प्रचार के दौरान सड़क और सार्वजनिक मार्गों के इस्तेमाल को लेकर डीयू के दिशा-निर्देशों के बावजूद ऐसी गतिविधियां सामने आना प्रशासन की निगरानी पर सवाल खड़े करता है।

डीयू के बाहर छात्र नेताओं और उनके समर्थकों की गाड़ियां बड़ी संख्या में खड़ी की जा रही हैं। कुछ स्थानों पर लग्जरी वाहनों को सड़क किनारे लाइन से पार्क किए जाने के कारण सड़क की उपलब्ध जगह कम हो रही है। इससे व्यस्त समय में यातायात का दबाव बढ़ रहा है। पैदल विद्यार्थियों को भी सड़क पर चलने में परेशानी हो रही है।