DUSU Election: NSUI में बगावत! दीपांशु और विशेष के ASAP में शामिल होने की चर्चा

लोकेश शर्मा, नई दिल्ली। डूसू चुनाव में नाम वापसी के बाद भले ही उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो गई हो, लेकिन छात्र राजनीति में असली हलचल अब शुरू हुई है।

भावुक होकर रोते हुए नजर आए

एनएसयूआई (NSUI) की संभावित सूची में मजबूत दावेदार माने जा रहे दीपांशु शौकीन और विशेष यादव को टिकट नहीं मिलने के बाद दोनों के बागी तेवर संगठन के लिए नई चुनौती बन गए हैं। दोनों के समर्थकों में नाराजगी है और कुछ समर्थक तो डीयू की सड़कों पर भावुक होकर रोते हुए भी नजर आए।