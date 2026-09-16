DUSU चुनाव प्रचार में भारी बवाल: अरबिंदो कॉलेज में शिक्षक से अभद्रता और धक्का-मुक्की

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव प्रचार के दौरान कालेज परिसर में शिक्षक के साथ अभद्रता और धक्का-मुक्की का मामला सामने आया है। अरबिंदो कालेज के शिक्षक ने महाविद्यालय प्रशासन को शिकायत देकर घटना की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

शिकायत में शिक्षक ने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान कॉलेज परिसर में लगातार जोरदार नारेबाजी और प्रचार गतिविधियां चल रही हैं। ऐसे माहौल में कक्षा के भीतर व्यवधान उत्पन्न करना और समूह द्वारा उनके साथ अभद्रता व धक्का-मुक्की करना गंभीर मामला है।

प्राचार्य की अनुपस्थिति पर उठाए सवाल शिक्षक ने शिकायत में कहा कि घटना की गंभीरता इस बात से और बढ़ जाती है कि प्राचार्य पिछले तीन दिनों से महाविद्यालय में उपस्थित नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में शिक्षक की सुरक्षा सुनिश्चित करने और परिसर में अनुशासन बनाए रखने के लिए तत्काल प्रशासनिक हस्तक्षेप अपेक्षित था। उन्होंने कहा कि यह घटना महाविद्यालय की सुरक्षा और अनुशासन व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है।

पुलिस को सूचना देने की तैयारी शिक्षक ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंका जताते हुए कहा कि वह पुलिस को घटना की विधिवत सूचना देकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही प्रशासन से घटना के समय की सीसीटीवी फुटेज तत्काल सुरक्षित रखने, संबंधित व्यक्तियों की पहचान करने और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।