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DUSU Election Result 2026 LIVE: छठे राउंड में समाजवादी पार्टी के छात्र विंग ने किया कमाल, NSUI का बुरा हाल

DUSU Election Result 2026 LIVE Updates:दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ चुनाव 18 सितंबर को शांतिपूर्ण संपन्न हुए। आज शनिवार यानी 19 सितंबर को वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है जिसके बाद सभी पदों के परिणाम आएंगे। 

By Pooja Tripathi Sat, 19 Sep 2026 11:55 AM (IST)
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डूसू चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के चार केंद्रीय पदों के लिए मतदान हुआ। एबीवीपी, एनएसयूआई, आइसा-एसएफआई गठबंधन, एएसएपी और निर्दलीय प्रत्याशी समेत कुल 20 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। आज डीयू के खेल स्टेडियम के मल्टीपर्पज हॉल में मतगणना हो रही है। डीयू के अधिकारियों ने बताया है कि यह गणना 90 मिनट देरी से शुरू हुई है। मतगणना के बाद इसके बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। डीयू इस मतगणना की वीडियोग्राफी भी कराएगा।

19 Sept 202612:12:11 PM

DUSU Election Result 2026 LIVE: सातवें राउंड का हाल

अध्यक्ष

यश डबास (एबीवीपी)- 1479

विजय शंकर मीणा (एनएसयूआई)- 1456

उपाध्यक्ष

इशू मौर्य (एबीवीपी)- 920

वीर चतरथ (एनएसयूआई)- 283

दीपांशु शौकीन (निर्दलीय)- 1968

सचिव

रिया छबाड़ी (एबीवीपी)- 1159

नम्रता चौधरी (एनएसयूआई)- 935

संयुक्त सचिव

लक्ष्य राज सिंह (एबीवीपी)- 873

गोपाल चौधरी (एनएसयूआई)- 1194

विशेष यादव (एससीएस)- 752

19 Sept 202612:02:32 PM

छठे राउंड में किसने बनाई लीड?

अध्यक्ष

यश डबास (एबीवीपी)- 7346

विजय शंकर मीणा (एनएसयूआई)- 6760

उपाध्यक्ष

इशू मौर्य (एबीवीपी)- 4819

वीर चतरथ (एनएसयूआई)- 1337

दीपांशु शौकीन (निर्दलीय)- 9379

सचिव

रिया छबाड़ी (एबीवीपी)- 6425

नम्रता चौधरी (एनएसयूआई)- 4510

संयुक्त सचिव

विशेष यादव (एससीएस)- 5413

लक्ष्य राज सिंह (एबीवीपी)- 4513

गोपाल चौधरी (एनएसयूआई)- 4145

19 Sept 202611:51:32 AM

5वें राउंड में किसने बनाई बढ़त?

अध्यक्ष

यश डबास (एबीवीपी)- 1586

विजय शंकर मीणा (एनएसयूआई)- 1268

उपाध्यक्ष

इशू मौर्य (एबीवीपी)- 936

वीर चतरथ (एनएसयूआई)- 247

दीपांशु शौकीन (निर्दलीय)- 2031

सचिव

रिया छबाड़ी (एबीवीपी)- 1568

नम्रता चौधरी (एनएसयूआई)- 803

संयुक्त सचिव

लक्ष्य राज सिंह (एबीवीपी)- 986

गोपाल चौधरी (एनएसयूआई)- 759

विशेष यादव (एससीएस)- 1193

19 Sept 202611:23:53 AM

Delhi University Result: चौथे राउंड में दो सीटों पर ABVP आगे

अध्यक्ष

यश डबास (एबीवीपी)- 1074

विजय शंकर मीणा (एनएसयूआई)- 898

उपाध्यक्ष

इशू मौर्य (एबीवीपी)- 640

वीर चतरथ (एनएसयूआई)- 206

दीपांशु शौकीन (निर्दलीय)- 1360

सचिव

रिया छबाड़ी (एबीवीपी)- 843

नम्रता चौधरी (एनएसयूआई)- 632

संयुक्त सचिव

लक्ष्य राज सिंह (एबीवीपी)- 672

गोपाल चौधरी (एनएसयूआई)- 704

विशेष यादव (एससीएस)- 479

19 Sept 202611:03:19 AM

DUSU Election Results LIVE News: चारों सीटों पर ABVP पिछड़ी

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डूसू चुनाव में अध्यक्ष समेत सभी पदों पर इस वक्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी पिछड़ गई है। वहीं दीपांशु शौकीन जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उपाध्यक्ष पद पर आगे चल रहे हैं। अन्य पदों पर एनएसयूआई आगे चल रही है।

19 Sept 202610:58:24 AM

DUSU Election Result 2026 LIVE: तीन पदों पर पिछड़ी ABVP

अध्यक्ष

यश डबास (एबीवीपी)- 682

विजय शंकर मीणा (एनएसयूआई)- 859

उपाध्यक्ष

इशू मौर्य (एबीवीपी)- 505

वीर चतरथ (एनएसयूआई)- 165

दीपांशु शौकीन (निर्दलीय)- 1008

सचिव

रिया छबाड़ी (एबीवीपी)- 659

नम्रता चौधरी (एनएसयूआई)- 567

संयुक्त सचिव

लक्ष्य राज सिंह (एबीवीपी)- 429

गोपाल चौधरी (एनएसयूआई)- 558

विशेष यादव (एससीएस)- 553

19 Sept 202610:41:32 AM

डूसू चुनाव 2026-27 मतगणना राउंड-2

अध्यक्ष

यश डबास (एबीवीपी)- 1143

विजय शंकर मीणा (एनएसयूआई)- 1521

उपाध्यक्ष

इशू मौर्य (एबीवीपी)- 1019

वीर चतरथ (एनएसयूआई)- 909

दीपांशु शौकीन (निर्दलीय)- 1565

सचिव

रिया छबाड़ी (एबीवीपी)- 1004

नम्रता चौधरी (एनएसयूआई)- 856

संयुक्त सचिव

लक्ष्य राज सिंह (एबीवीपी)- 832

 

गोपाल चौधरी (एनएसयूआई)- 702

 

विशेष यादव (निर्दलीय)- 1049
19 Sept 202610:39:30 AM

डूसू चुनाव 2026-27 मतगणना राउंड 1

अध्यक्ष

यश डबास (एबीवीपी)- 1305

विजय शंकर मीणा (एनएसयूआई)- 1191

उपाध्यक्ष

इशू मौर्य (एबीवीपी)- 865

वीर चतरथ (एनएसयूआई)- 242

दीपांशु शौकीन (निर्दलीय)- 1391

सचिव

रिया छबाड़ी (एबीवीपी)- 909

नम्रता चौधरी (एनएसयूआई)- 450

संयुक्त सचिव

लक्ष्य राज सिंह (एबीवीपी)- 938

गोपाल चौधरी (एनएसयूआई)- 698

विशेष यादव (निर्दलीय)- 996

19 Sept 202610:31:47 AM

हाईकोर्ट ने लगाई है जश्न मनाने पर रोक

हाईकोर्ट ने डूसू चुनाव के नतीजों के बाद मनाए जाने वाले जश्न पर रोक लगाई है। हाई कोर्ट की रोक के बाद ही काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है।

19 Sept 202610:26:15 AM

संयुक्त सचिव पद के लिए उम्मीदवार

लक्ष्य राज सिंह (एबीवीपी)

गोपाल चौधरी (एनएसयूआइ)

बी परिजात (आइसा-एसएफआइ)
विशेष यादव

19 Sept 202610:25:46 AM

सचिव पद के लिए उम्मीदवार

रिया छावड़ी (एबीवीपी)

नम्रता चौधरी (एनएसयूआइ)

स्टैनज़िन डेस्क्योंग (आइसा एसएफआइ)
पंकज कुमार (एएसएपी)

19 Sept 202610:25:08 AM

उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार

इशू मौर्य (एबीवीपी),

वीर छत्रथ (एनएसयूआइ),
अक्षत शिखर (आइसा-एसएफआइ),

अरण्य सिंह राठौड़
दीपांशु शोकीन

19 Sept 202610:27:01 AM

अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार

यश डबास (एबीवीपी)

विजय शंकर मीणा (एनएसयूआई)
अनन्या रतूड़ी (आइसा-एसएफआइ)

अश्मित पवार, एजाज मंसूरी, समर्थ बेनीवाल और समीर कुमार शामिल हैं

19 Sept 202610:23:08 AM

90 मिनट देरी से शुरू हुई काउंटिंग

डीयू के अधिकारियों ने बताया है कि किन्हीं कारणों से मतगणना 90 मिनट देरी से शुरू हुई है।