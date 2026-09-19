DUSU Election Result 2026 LIVE: छठे राउंड में समाजवादी पार्टी के छात्र विंग ने किया कमाल, NSUI का बुरा हाल
DUSU Election Result 2026 LIVE Updates:दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ चुनाव 18 सितंबर को शांतिपूर्ण संपन्न हुए। आज शनिवार यानी 19 सितंबर को वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है जिसके बाद सभी पदों के परिणाम आएंगे।
डूसू चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के चार केंद्रीय पदों के लिए मतदान हुआ। एबीवीपी, एनएसयूआई, आइसा-एसएफआई गठबंधन, एएसएपी और निर्दलीय प्रत्याशी समेत कुल 20 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। आज डीयू के खेल स्टेडियम के मल्टीपर्पज हॉल में मतगणना हो रही है। डीयू के अधिकारियों ने बताया है कि यह गणना 90 मिनट देरी से शुरू हुई है। मतगणना के बाद इसके बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। डीयू इस मतगणना की वीडियोग्राफी भी कराएगा।
DUSU Election Result 2026 LIVE: सातवें राउंड का हाल
अध्यक्ष
यश डबास (एबीवीपी)- 1479
विजय शंकर मीणा (एनएसयूआई)- 1456
उपाध्यक्ष
इशू मौर्य (एबीवीपी)- 920
वीर चतरथ (एनएसयूआई)- 283
दीपांशु शौकीन (निर्दलीय)- 1968
सचिव
रिया छबाड़ी (एबीवीपी)- 1159
नम्रता चौधरी (एनएसयूआई)- 935
संयुक्त सचिव
लक्ष्य राज सिंह (एबीवीपी)- 873
गोपाल चौधरी (एनएसयूआई)- 1194
विशेष यादव (एससीएस)- 752
छठे राउंड में किसने बनाई लीड?
अध्यक्ष
यश डबास (एबीवीपी)- 7346
विजय शंकर मीणा (एनएसयूआई)- 6760
उपाध्यक्ष
इशू मौर्य (एबीवीपी)- 4819
वीर चतरथ (एनएसयूआई)- 1337
दीपांशु शौकीन (निर्दलीय)- 9379
सचिव
रिया छबाड़ी (एबीवीपी)- 6425
नम्रता चौधरी (एनएसयूआई)- 4510
संयुक्त सचिव
विशेष यादव (एससीएस)- 5413
लक्ष्य राज सिंह (एबीवीपी)- 4513
गोपाल चौधरी (एनएसयूआई)- 4145
5वें राउंड में किसने बनाई बढ़त?
अध्यक्ष
यश डबास (एबीवीपी)- 1586
विजय शंकर मीणा (एनएसयूआई)- 1268
उपाध्यक्ष
इशू मौर्य (एबीवीपी)- 936
वीर चतरथ (एनएसयूआई)- 247
दीपांशु शौकीन (निर्दलीय)- 2031
सचिव
रिया छबाड़ी (एबीवीपी)- 1568
नम्रता चौधरी (एनएसयूआई)- 803
संयुक्त सचिव
लक्ष्य राज सिंह (एबीवीपी)- 986
गोपाल चौधरी (एनएसयूआई)- 759
विशेष यादव (एससीएस)- 1193
Delhi University Result: चौथे राउंड में दो सीटों पर ABVP आगे
अध्यक्ष
यश डबास (एबीवीपी)- 1074
विजय शंकर मीणा (एनएसयूआई)- 898
उपाध्यक्ष
इशू मौर्य (एबीवीपी)- 640
वीर चतरथ (एनएसयूआई)- 206
दीपांशु शौकीन (निर्दलीय)- 1360
सचिव
रिया छबाड़ी (एबीवीपी)- 843
नम्रता चौधरी (एनएसयूआई)- 632
संयुक्त सचिव
लक्ष्य राज सिंह (एबीवीपी)- 672
गोपाल चौधरी (एनएसयूआई)- 704
विशेष यादव (एससीएस)- 479
DUSU Election Results LIVE News: चारों सीटों पर ABVP पिछड़ी
डूसू चुनाव में अध्यक्ष समेत सभी पदों पर इस वक्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी पिछड़ गई है। वहीं दीपांशु शौकीन जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उपाध्यक्ष पद पर आगे चल रहे हैं। अन्य पदों पर एनएसयूआई आगे चल रही है।
DUSU Election Result 2026 LIVE: तीन पदों पर पिछड़ी ABVP
अध्यक्ष
यश डबास (एबीवीपी)- 682
विजय शंकर मीणा (एनएसयूआई)- 859
उपाध्यक्ष
इशू मौर्य (एबीवीपी)- 505
वीर चतरथ (एनएसयूआई)- 165
दीपांशु शौकीन (निर्दलीय)- 1008
सचिव
रिया छबाड़ी (एबीवीपी)- 659
नम्रता चौधरी (एनएसयूआई)- 567
संयुक्त सचिव
लक्ष्य राज सिंह (एबीवीपी)- 429
गोपाल चौधरी (एनएसयूआई)- 558
विशेष यादव (एससीएस)- 553
डूसू चुनाव 2026-27 मतगणना राउंड-2
यश डबास (एबीवीपी)- 1143
विजय शंकर मीणा (एनएसयूआई)- 1521
उपाध्यक्ष
इशू मौर्य (एबीवीपी)- 1019
वीर चतरथ (एनएसयूआई)- 909
दीपांशु शौकीन (निर्दलीय)- 1565
सचिव
रिया छबाड़ी (एबीवीपी)- 1004
नम्रता चौधरी (एनएसयूआई)- 856
संयुक्त सचिव
लक्ष्य राज सिंह (एबीवीपी)- 832
डूसू चुनाव 2026-27 मतगणना राउंड 1
अध्यक्ष
यश डबास (एबीवीपी)- 1305
विजय शंकर मीणा (एनएसयूआई)- 1191
उपाध्यक्ष
इशू मौर्य (एबीवीपी)- 865
वीर चतरथ (एनएसयूआई)- 242
दीपांशु शौकीन (निर्दलीय)- 1391
सचिव
रिया छबाड़ी (एबीवीपी)- 909
नम्रता चौधरी (एनएसयूआई)- 450
संयुक्त सचिव
लक्ष्य राज सिंह (एबीवीपी)- 938
गोपाल चौधरी (एनएसयूआई)- 698
विशेष यादव (निर्दलीय)- 996
हाईकोर्ट ने लगाई है जश्न मनाने पर रोक
हाईकोर्ट ने डूसू चुनाव के नतीजों के बाद मनाए जाने वाले जश्न पर रोक लगाई है। हाई कोर्ट की रोक के बाद ही काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है।
संयुक्त सचिव पद के लिए उम्मीदवार
लक्ष्य राज सिंह (एबीवीपी)
गोपाल चौधरी (एनएसयूआइ)
बी परिजात (आइसा-एसएफआइ)
विशेष यादव
सचिव पद के लिए उम्मीदवार
रिया छावड़ी (एबीवीपी)
नम्रता चौधरी (एनएसयूआइ)
स्टैनज़िन डेस्क्योंग (आइसा एसएफआइ)
पंकज कुमार (एएसएपी)
उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार
इशू मौर्य (एबीवीपी),
वीर छत्रथ (एनएसयूआइ),
अक्षत शिखर (आइसा-एसएफआइ),
अरण्य सिंह राठौड़
दीपांशु शोकीन
अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार
यश डबास (एबीवीपी)
विजय शंकर मीणा (एनएसयूआई)
अनन्या रतूड़ी (आइसा-एसएफआइ)
अश्मित पवार, एजाज मंसूरी, समर्थ बेनीवाल और समीर कुमार शामिल हैं
90 मिनट देरी से शुरू हुई काउंटिंग
डीयू के अधिकारियों ने बताया है कि किन्हीं कारणों से मतगणना 90 मिनट देरी से शुरू हुई है।