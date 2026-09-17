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DUSU Election 2026: अंतिम दिन उड़ीं नियमों की धज्जियां, लग्जरी गाड़ियों से प्रचार; कटघरे में प्रशासन

By lokesh sharmaEdited By: Kapil Kumar
Published: Thu, 17 Sep 2026 09:52 AM (IST)

डूसू चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नार्थ कैंपस में छात्र संगठनों ने लग्जरी गाड़ियों के इस्तेमाल और अवैध पार्किंग जैसे ...और पढ़ें

लग्जरी गाड़ियों से प्रचार हुआ। जागरण

लग्जरी गाड़ियों से प्रचार हुआ। जागरण

HighLights

  1. डूसू चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नियम तोड़े गए।

  2. लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल, अवैध पार्किंग देखी गई।

  3. आचार संहिता और प्रशासन की निगरानी पर सवाल उठे।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। DUSU Election update: डूसू चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बुधवार को छात्र संगठन और प्रत्याशी नार्थ कैंपस में चुनावी नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए।

विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से लग्जरी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी के बावजूद प्रचार में महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया।

इसके अलावा छात्र परिसर में अवैध पार्किंग करते भी दिखाई दिए। इससे चुनावी आचार संहिता के पालन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

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अवैध पार्किंग से परेशानी

डूसू चुनाव में प्रचार के दौरान वाहनों के इस्तेमाल और पार्किंग को लेकर नियम निर्धारित किए गए हैं। इसके बावजूद आखिरी दिन प्रत्याशियों के साथ बड़ी संख्या में छात्र प्रचार करते नजर आए। कई जगहों पर वाहनों की आवाजाही और अवैध पार्किंग से परेशानी हुई।

चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले नियमों के उल्लंघन की तस्वीरें सामने आने से प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं।

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