डीयू के कॉलेजों में दिखने लगी डूसू चुनाव की हलचल, 'वॉल ऑफ डेमोक्रेसी' बनकर तैयार

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। डीयू कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होने लगी है। चुनावी काउंटडाउन शुरू होते ही एक तरफ जहां कॉलेज प्रशासन की ओर से विद्यार्थियों को जरूरी दिशा-निर्देश और चुनाव संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं। वहीं दूसरी ओर छात्र संगठनों के बीच भी तैयारियां जारी हैं। कॉलेज में अगले महीने होने वाले चुनावों को लेकर सभी परिसरों में माहौल दिखने लगा है।

कॉलेज परिसरों में चुनावी तैयारी के साथ ही चुनावी चर्चाएं भी जोर पकड़ने लगी हैं। छात्र अपने पसंदीदा भावी उम्मीदवारों, छात्र मुद्दों और चुनावी एजेंडे को लेकर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसे-जैसे चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, कैंपस में प्रचार और छात्र संगठनों की गतिविधियां बढ़ने लगेंगी। फिलहाल कॉलेज प्रशासन का जोर चुनाव को व्यवस्थित, पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न कराने की तैयारियों पर है। वहीं भावी प्रत्याशी छात्रों के बीच पैठ बनाने में जुटे हुए हैं।

कॉलेजों में स्टूडेंट यूनियन कमेटी गठित चुनाव की तैयारियों के तहत कॉलेज प्रशासन की ओर से विद्यार्थियों को चुनाव से जुड़ी आवश्यक जानकारी और दिशा-निर्देश उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए संबंधित बकायदा स्टूडेंट यूनियन कमेटियों का गठन किया गया है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो और उन्हें नियमों की स्पष्ट जानकारी मिल सके यही मकसद है। प्रशासन की ओर से चुनावी गतिविधियों पर नजर रखने और निर्धारित नियमों के पालन को सुनिश्चित करने की तैयारी भी की जा रही है।