DUSU की जंग में ABVP ने खिलाड़ी तो NSUI ने छात्र अधिकारों के 'योद्धाओं' पर जताया भरोसा, त्रिकोणीय बना मुकाबला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव में नाम वापसी के बाद मैदान में बचे 20 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला अब तेज होने जा रहा है। चार केंद्रीय पदों पर उतरे प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि भी चुनाव को दिलचस्प बना रही है। अब तक का मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है।

सबने अलग बैकग्राउंड के चुने नेता एबीवीपी के पैनल में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और छात्र संगठन में जिम्मेदारी संभाल चुके चेहरे हैं, तो एनएसयूआई ने छात्र अधिकार और सामाजिक न्याय के मुद्दों से जुड़े प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है। वहीं, एआईएसए-एसएफआई के संयुक्त पैनल में छात्र आंदोलनों में सक्रिय रहे चेहरों को जगह मिली है।

डुसु चुनाव में एनएसयूआई के उम्मीदवार (बाएं से दाएं) अध्यक्ष पद के लिए विजय शंकर मीना, उपाध्यक्ष पद के लिए वीर चतरथ, सचिव पद के लिए नम्रता चौधरी व सह सचिव पद के लिए गोपाल चौधरी। जागरण अध्यक्ष पद पर खिलाड़ी, कानून के छात्र और आंदोलनकारी आमने-सामने यश डबास (ABVP): कंझावला के रहने वाले हैं और एसजीटीबी खालसा काॅलेज से स्नातक हैं। वह अंतरराष्ट्रीय स्तर के टेनिस खिलाड़ी हैं और आइटीएफ प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वर्तमान में बौद्ध अध्ययन विभाग में पढ़ रहे हैं।

विजय शंकर मीणा (NSUI): मूलत: राजस्थान से हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक के बाद वह डीयू के कैंपस लाॅ सेंटर में कानून की पढ़ाई कर रहे हैं। छात्र अधिकार, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व उनके प्रमुख मुद्दे रहे हैं।

अनन्या रतूड़ी (AISA-SFI): महिला सुरक्षा और छात्र अधिकारों के आंदोलनों में सक्रिय रही हैं। अन्य: असमित कुमार (ASAP) के अलावा समर्थ कुमार, समीर बेनिवाल और एजाज मंसूरी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। उपाध्यक्ष पद पर सांगठनिक अनुभव बनाम सामाजिक मुद्दे इशू मौर्य (ABVP): 2021 से संगठन में सक्रिय और सत्यवती कॉलेज इकाई के पूर्व अध्यक्ष।