DUSU के चुनावी मैदान में कौन-कौन? 5 जोन में बंटा नॉर्थ कैंपस, EVM से कंट्रोल रूम तक जानिए सबकुछ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। DUSU Election 2026: दिल्ली के कॉलेजों में डूसू चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आइए बताते है कि इस बार चुनावी मैदान में कौन-कौन हैं और कॉलेजों में कैसे इंतजाम हैं?

डूसू चुनाव को लेकर दिल्ली पुलिस ने उत्तरी परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। नॉर्थ कैंपस को 5 जोन और 23 सेक्टर में बांटा गया और सभी जगह पर पुलिस बल तैनात है। कौन-कौन मैदान में? प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार यश डबास (जाट कैंडिडेट) - ABVP

विजय शंकर मीणा (राजस्थान से आदिवासी कैंडिडेट) - NSUI

अनन्या रतूड़ी - AISA-SFI जॉइंट पैनल

अश्मित कुमार - ASAP (आम आदमी पार्टी)

समर्थ बेनीवाल - इंडिपेंडेंट (NSUI बागी)

समीर कुमार - दिशा

एजाज मंसूरी - फ्रेटरनिटी मूवमेंट