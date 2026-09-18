DUSU Election 2026 Live: डीयू के कॉलेजों में शुरू हुई वोटिंग, भगत सिंह कालेज में डेढ़ घंटे में 150 ने किया मतदान
DUSU Election 2026 Live Updates: दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव शुरू हो चुका है। सभी कॉलेजों में मतदान के विस्तृत तैयारियां की गई हैं।
कहीं मतदान के बाद सेल्फी प्वाइंट पर दोस्तों के साथ फोटो ले सकेंगे, कहीं पिंक बूथ पर छात्राओं के लिए खास इंतजाम रहेंगे, तो कहीं पहले मतदाता बनकर प्रमाण पत्र पाएंगे। दक्षिणी दिल्ली के कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव (डूसू) को लेकर कुछ इसी तरह के इंतजाम किए गए हैं। मतदान को विद्यार्थियों के लिए सिर्फ वोट देने की प्रक्रिया न बनाकर लोकतंत्र के उत्सव से जोड़ने की तैयारी की गई है। मतदान से एक दिन पहले बृहस्पतिवार को कॉलेज परिसरों पोलिंग बूथ तैयार कर लिए गए हैं। वहीं कॉलेज की ओर से सभी मतदाताओं को चुनावों को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।
आईजीआई कॉलेज के बाहर पहुंचे कांग्रेस नेता
डूसू चुनाव में NSUI उम्मीदवारों के समर्थन में विकासपुरी स्थित आईजीआई कॉलेज के बाहर कांग्रेस नेता पहुंचे हैं।
DUSU Chunav 2026 Live: खालसा कॉलेज में मतदान जारी
दिल्ली विश्वविद्यालय के खालसा कॉलेज में लाइन में लगे छात्र वोट देने के लिए जा रहे हैं। यहां भी सुबह 9 बजे के बाद से छात्रों की भीड़ जुटनी शुरू हुई है।
DUSU Live Voting Updates: छात्रों में उत्साह, श्यामलाल कॉलेज के बाहर जमकर प्रचार
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव के दौरान शुक्रवार सुबह से ही छात्रों में उत्साह देखने को मिला। उत्तर-पूर्वी दिल्ली स्थित श्यामलाल कॉलेज के बाहर बड़ी संख्या में छात्र प्रचार में जुटे नजर आए। छात्र हाथों में प्रचार सामग्री लेकर अपने प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाते दिखे। कॉलेज के बाहर छात्रों की भीड़ और प्रचार के दौरान पर्चे उड़ाते छात्रों के बीच दिखी चुनावी सरगर्मी।
DUSU Election 2026: शाहदरा स्थित श्यामलाल कॉलेज के बाहर भीड़
पूर्वी दिल्ली शाहदरा स्थित श्यामलाल कॉलेज के बाहर वोटिंग के आए छात्रों की भीड़ लगी है। वहीं हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भी डूसू चुनाव के दौरान शाहदरा के श्यामलाल लाल कॉलेज के बाहर सड़क पर पैंफलेट्स फैले हैं। दूसरी तरफ सड़क पर उम्मीदवारों के समर्थक भी जमा हो गए हैं।
अरबिंदो कॉलेज में नौ बजे के बाद पहुंचने शुरू हुए मतदाता
दक्षिणी दिल्ली के कॉलेजों में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव (डूसू) को लेकर मतदान प्रक्रिया जारी है। कॉलेजों में मतदाताओं को मार्गदर्शन देने के किए जगह जगह वालंटियर की तैनाती की गई है। कॉलेजों में आईकार्ड देखकर ही प्रवेश दिया जा रहा है। मतदान के लिए लगातार छात्र-छात्राओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। श्री अरबिंदो कॉलेज के मुताबिक सुबह नौ बजे के बाद मतदाताओं के आने की संख्या बढ़ी है। वही भगत सिंह कॉलेज में डेढ़ घंटे में करीब 150 मतदाता मतदान कर चुके हैं।
धीरे-धीरे बढ़ रही भीड़
धीरे-धीरे मेट्रो स्टेशन और डीयू की लॉ फैकल्टी के बाहर छात्रों की भीड़ वोट देने के लिए बढ़ रही है।
पिंक बूथ पर भी हो रहे मतदान
शहीद भगत सिंह कॉलेज में मतदान के लिए बने पिंक बूथ पर मतदान जारी है।
कॉलेजों में मतदान शुरू, युवाओं में दिखा खासा उत्साह
डीयू में छात्रसंघ चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों पर विद्यार्थियों में खासा उत्साहित देखने को मिल रहा है। कॉलेजों में सुबह से ही छात्र छात्राओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कॉलेजों में मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहीद भगत सिंह कॉलेज में सुबह सभी बूथ पर पहला वोट डालने वाले मतदाताओं को मतदान के बाद प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कॉलेजों में बने सेल्फ बूथों पर मतदान के बाद युवा मतदाताओं ने दोस्तों के साथ फोटो क्लिक करवाइ और इन पलों को कैमरे में कैद किया।