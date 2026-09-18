DUSU Election 2026 Live: डीयू के कॉलेजों में शुरू हुई वोटिंग, भगत सिंह कालेज में डेढ़ घंटे में 150 ने किया मतदान

कहीं मतदान के बाद सेल्फी प्वाइंट पर दोस्तों के साथ फोटो ले सकेंगे, कहीं पिंक बूथ पर छात्राओं के लिए खास इंतजाम रहेंगे, तो कहीं पहले मतदाता बनकर प्रमाण पत्र पाएंगे। दक्षिणी दिल्ली के कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव (डूसू) को लेकर कुछ इसी तरह के इंतजाम किए गए हैं। मतदान को विद्यार्थियों के लिए सिर्फ वोट देने की प्रक्रिया न बनाकर लोकतंत्र के उत्सव से जोड़ने की तैयारी की गई है। मतदान से एक दिन पहले बृहस्पतिवार को कॉलेज परिसरों पोलिंग बूथ तैयार कर लिए गए हैं। वहीं कॉलेज की ओर से सभी मतदाताओं को चुनावों को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।