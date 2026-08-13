DUSU Election 2026 का एलान, 18 सितंबर को होंगे चुनाव; कब आएगा रिजल्ट और क्या है पूरा शेड्यूल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। डीयू में छात्रसंघ चुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव 18 सितंबर को होंगे, जबकि 19 सितंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा।

चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही डीयू परिसर में छात्र संगठनों और संभावित प्रत्याशियों की सक्रियता बढ़ने लगी हैं। डीयू प्रशासन जल्द ही नामांकन, प्रचार, मतदान और मतगणना समेत चुनाव प्रक्रिया का विस्तृत कार्यक्रम जारी करेगा।

छात्रों के पास हैं 35 दिन

चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 18 सितंबर को छात्र मतदान के जरिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। इसके अगले दिन 19 सितंबर को मतगणना के बाद परिणाम जारी किया जाएगा।

तारीख तय होने के बाद छात्र संगठनों के पास प्रचार और छात्रों तक पहुंच बनाने के लिए 35 दिन का समय बचा है। ऐसे में आने वाले दिनों में कॉलेजों और विश्वविद्यालय परिसर में चुनावी गतिविधियां तेज होने की संभावना है।

विस्तृत कार्यक्रम जारी होने के बाद नामांकन की तारीख, प्रत्याशियों की अंतिम सूची, प्रचार की समय-सीमा और मतदान से संबंधित नियम स्पष्ट होंगे। साथ ही विश्वविद्यालय की चुनाव आचार संहिता के तहत छात्र संगठनों को प्रचार और अन्य गतिविधियों के लिए दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। फ्रेशर्स पर पहले से नजर चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले ही छात्र संगठनों ने नए सत्र के विद्यार्थियों के बीच संपर्क अभियान शुरू कर दिया था। संगठनों का जोर फ्रेशर्स को अपनी गतिविधियों और उपलब्धियों से अवगत कराने पर है।

एबीवीपी की ओर से सत्र के पहले दिन से ही वेलकम फ्रेशर्स अभियान चलाया जा रहा है। वहीं एनएसयूआई भी डीयू में सक्रिय रूप से नजर आ रही है। कॉलेज इकाइयों के माध्यम से नए छात्रों से संपर्क किया जा रहा है। खासकर दिल्ली से बाहर से आने वाले विद्यार्थियों को हास्टल और पीजी तलाशने में मदद दी जा रही है। फिलहाल संगठन की ओर से छात्र सहायता और संगठन आधारित गतिविधियों पर जोर है।

आचार संहिता पर रहेगी नजर चुनाव के दौरान पोस्टर, बैनर, प्रचार सामग्री, वाहनों के इस्तेमाल और सभाओं समेत विभिन्न गतिविधियों को लेकर विश्वविद्यालय के दिशा-निर्देश लागू रहेंगे। प्रशासन के सामने शांतिपूर्ण चुनाव कराने के साथ परिसर में शैक्षणिक गतिविधियां और यातायात व्यवस्था सामान्य बनाए रखने की चुनौती होगी।