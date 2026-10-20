Dussehra Live: पीएम मोदी ने किया रावण दहन, बोले- शत्रु कितना भी ताकतवर हो, जीत मानवता के साथ खड़े लोगों की होती है

PM Modi, Dussehra Live Updates: आज दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे देश में दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली-एनसीआर में रावण दहन को लेकर अलग ही क्रेज है क्योंकि कहीं पीएम मोदी रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं तो कहीं कॉकरोच का पुतला भी जलाया जाएगा।

आईपी एक्सटेंशन पर सुरक्षा चाकचौबंद। जागरण

दिल्ली-एनसीआर में रावण दहन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पीएम मोदी इस बार आईपी एक्सटेंशन पहुंचकर रावण दहन के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं दिल्ली के पीतमपुरा में रावण कुंभकर्ण और मेघनाद के साथ 30 फीट के कॉकरोच का भी पुतला जलाया जाएगा। यहां पढ़ें दिल्ली-एनसीआर के प्रमुख रावण दहन कार्यक्रम के हर अपडेट...

20 Oct 2026 6:55:43 PM Ravan Dahan Live Updates: पीएम ने तीर चलाकर किया रावण दहन पीएम ने तीर चलाकर रावण दहन किया और चारों तरह सियावर रामचंद्र की जय के नारे लगने लगे।

20 Oct 2026 6:52:43 PM Dussehra 2026 Live: रावण दहन से पहले पीएम ने किया सीता-राम की पूजा पीएम ने रामलीला में राम सीता और लक्ष्मण का किरदार निभा रहे कलाकारों की पूजा।

20 Oct 2026 6:49:13 PM जय सियाराम के लगे नारे पीएम ने कहा, मां भारती के शब्द पहचानकर दुश्मनों को परास्त करना होगे और राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेकर सबको साथ आना होगा। सभी देशवासियोंको दशहरे की बधाई देता हूं। इसके बाद पीएम ने जय सिया राम, भारत माता की जय के जयकारे लगाए।

20 Oct 2026 6:47:32 PM देश को तोड़ने वाले देश के दुश्मन हैं- पीएम मोदी पीएम ने कहा, भारत अपने सांस्कृतिक केंद्रों को दुनिया में पहचान दिलवा रहा है। पिछले साल दीपावली को भी यूनेस्को ने मानवता की विरासत की सूची में शामिल किया। ये करोड़ों भारतीयों की इच्छाशक्ति का परिणाम है। विजयादशमी विजय का पर्व हमें साहस देता है कि शत्रु कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर हम मानवता के साथ हैं तो जीत हमारी होती है। हमे देश के दुश्मनों के साथ लड़ना है, देश के सम्मान को चोट पहचाने वाले लोग, देश को तोड़ने वाले और संस्कृति से नफरत करने वाले देश के दुश्मन हैं।

20 Oct 2026 6:44:10 PM 650 से ज्यादा मूर्तियां वापस लाये- पीएम मोदी आज हमारे सामने विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है, जनता का कल्याण करते हुए, जनता को हर आकांक्षा को पूरा करना है। इसके लिए भगवान राम से प्रेरणा लेती है। एक राष्ट्र तभी प्रगति करता है, जब आत्मसम्मान का भाव होता है। आज हम अपनी विरासत और पहचान को संरक्षित करने में जुटे हैं। सदियों तक हमारी धरोहरों को लूटा गया लेकिन हम धरोहरों को वापस ला रहे हैं। अभी तक 650 से ज्यादा मूर्तियां वापस लाये।

20 Oct 2026 6:41:35 PM कठिनाइयां हमें रोक नहीं सकती- पीएम प्रभु राम ने सिखाया कि रास्ते की कठिनाइयां हमें रोक नहीं सकती। समुद्र सामने था असंभव लक्ष्य था लेकिन उन्होंने सबको साथ जोड़कर सबकुछ संभव बनाया। यही सफलता का मंत्र है। अपने संसाधनों पर भरोसा, लक्ष्य के प्रति अटूट संकल्प से ही सफलता मिलती है।

20 Oct 2026 6:38:43 PM अपने काम से समाधान निकालना है- पीएम मोदी रामराज्य ऐसा शासन जहां किसी के प्रति भेदभाव न हो, जहां सबको न्याय, समान अवसर, सत्ता का उद्देश्य शासन नहीं, जनकल्याण हो। हमें हमेशा जनता को जनार्दन मानकर आगे बढ़ना है, हमें गरीब वंचित की सेवा को सर्वोपरि रखना है। प्रभु राम के जीवन से सीख मिलती है, संकट कितना भी बड़ा हो, हमे दूसरों के भरोसे नहीं बैठना, अपना सामर्थ्य पहचानना है, अपने संकल्प को शक्ति बनाना है। अपने काम से समाधान निकालना है।

20 Oct 2026 6:37:01 PM प्रभु राम ने सुशासन का मानदंड बनाया- पीएम मोदी प्रभु राम ने कितनी ही कठिनाइयों का सामना किया लेकिन कभी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। प्रभु राम के चेहरे पर ना राज पाने की प्रसन्नता हुई, न वन जाने से कोई दुख हुआ। हर संकट को सहकर भी धर्म का पालन किया। जब वन गए तो निषादराज को गले लगाया, माता शबरी को सम्मान दिया, दया, करुणा प्रेम और सौहार्द के मानदंड स्थापित किया। वापस आकर जब राजा बने तो ऐसे रामराज्य की स्थापना की जो आज भी सुशासन का मानदंड माना जाता है।

20 Oct 2026 6:34:40 PM आज हर घर में राम हैं- पीएम मोदी पीएम ने अपने संबोधन में कहा- आज हर घर में राम हैं। हमारे लिए ये केवल त्योहार नहीं भारत को प्राण ऊर्जा है। आज जब देश का जन जन अधर्म पर धर्म की जय का उद्घोष कर रहा है। सिया वर राम चंद्र की जय के जयघोष लगवाये। कहा कि हम हजारों वर्षों से प्रभु राम को पूजते आ रहे हैं। ये इसलिए नहीं कि उन्होंने रावण को मारा, बल्कि ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमें ऐसे आदर्श दिए, जो मानवता के लिए अतुल्य हैं।

20 Oct 2026 6:34:03 PM Vijayadashami 2026 Live: सियावर रामचंद्र की जय के लगे जयकारे पीएम मोदी ने देशवासियों को आईपी एक्सटेंशन के रामलीला मंच से विजयादशमी की बधाई दी और प्रभु राम के जयकारे लगाए।

20 Oct 2026 6:29:48 PM Ravan Dahan Live Updates: पहली बार यमुनापार की रामलीला में पहुंचे पीएम पहली बार देश के प्रधानमंत्री यमुनापार की रामलीला में आए हैं। उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पिछले साल इसी रामलीला में आने थे पीएम, लेकिन अधिक वर्षा की वजह से आ नहीं सके थे।

20 Oct 2026 6:25:53 PM Ravan Dahan 2026: राष्ट्रपति ने किया रावण दहन द्वारका में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया रावण दहन। #WATCH | Delhi: President Droupadi Murmu arrives to attend the Dussehra celebrations at the Shri Ram Leela Committee ground in Dwarka Sector 10. Chief Minister Rekha Gupta also present. https://t.co/fdOX0kev6l — ANI (@ANI) October 20, 2026

20 Oct 2026 6:21:21 PM Ravan Dahan Live Updates: 6.30 बजे पहुंचेंगे पीएम मोदी आईपी एक्सटेंशन स्थित लीला में 6:30 बजे तक आएंगे पीएम नरेन्द्र मोदी।

20 Oct 2026 6:06:09 PM Dussehra 2026 Live: सुरक्षा के साथ यातायात व्यवस्था पर जोर कार्यक्रम को सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के दो हजार से अधिक जवान तैनात हैं। सुरक्षा के साथ यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने पर भी जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने और वाहनों की आवाजाही व्यवस्थित रखने के लिए पुलिसकर्मियों की अलग-अलग स्थानों पर तैनाती की गई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए दमकल की गाड़ियां और एंबुलेंस भी तैयार हैं।

20 Oct 2026 5:55:29 PM Ravan Dahan Live Updates: सीबीडी ग्राउंड में भी खड़ा कॉकरोच का पुतला पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में आयोजित श्री बालाजी रामलीला में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों के साथ खड़ा कॉकरोच का पुतला, यहां भी पीतमपुरा की तरह कॉकरोच का पुतला जलाया जाएगा।

20 Oct 2026 5:51:09 PM Dussehra 2026 Live: दो हजार से अधिक जवान तैनात प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) ने दो दिन पहले ही कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा की कमान संभाल ली थी। रामलीला में सोमवार को भी सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई और शाम सात बजे के बाद ही लोगों को रामलीला देखने के लिए प्रवेश दिया गया। आज भी प्रवेश द्वारों पर लोगों की तलाशी और प्रवेश पत्रों की जांच की जा रही है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि से निपटने के लिए बम निरोधक दस्ता, श्वान दस्ता, त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात हैं। दशहरा मेले में सुरक्षा को देखते हुए जब तक पीएम रहेंगे, झूले बंद रहेंगे।

20 Oct 2026 5:46:43 PM Dussehra 2026 Live: कॉकरोच के पुतले को देखने पहुंची भीड़ पीतमपुरा स्थित नेताजी सुभाष प्लेस के डीडीए ग्राउंड में श्री केशव रामलीला कमेटी की ओर से आज शाम रावण, मेघनाद व कुंभकर्ण के साथ काकारोच के पुतले का दहन होगा। कॉकरोच का पुतला दहन कर समाज से सामाजिक बुराई को अंत करने का संदेश दिया जाएगा। कॉकरोच के पुतले को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ पहुंच रही है। मंगलवार को सायं पांच बजे तक किसी को मैदान में एंट्री नहीं दी गई। खास बात यह रही कि कॉकरोच के पुतले की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया गया है।

20 Oct 2026 5:43:39 PM Ravan Dahan Live Updates: मोदीनगर में महर्षि दयानंद मैदान जुट रही भीड़ मोदीनगर के गोविंदपुरी महर्षि दयानंद मैदान में खड़े रावण, मेघनाथ व कुंभकरण के पुतले लगे हैं। यहां लोग बड़ी संख्या में रावण दहन देखने के लिए जुट रहे हैं।

20 Oct 2026 5:40:04 PM Vijayadashami 2026 Live: शिप्रा सनसिटी का नजारा शिप्रा सनसिटी रॉयल टावर मंदिर के मैदान में खड़े रावण, कुंभकरण एवं मेघनाद के पुतले।

20 Oct 2026 5:34:00 PM Dussehra 2026: नकली दवाई रूपी रावण का जलेगा पुतला आईपी एक्सटेंशन स्थित डीडीए ग्राउंड में श्री रामलीला कमेटी इन्द्रप्रस्थ की ओर से विजयादशमी पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज रावण दहन करेंगे। इस बार ‘आज का रावण’ के माध्यम से नकली दवाइयों के कारोबार और अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के नाम पर उपभोक्ताओं से की जाने वाली लूट को सामाजिक बुराई के रूप में दर्शाया गया है। इसके जरिये लोगों को इन बुराइयों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया जाएगा।

20 Oct 2026 5:27:28 PM नोएडा सेक्टर-21 में भी पहुंच रहे दर्शक नोएडा सेक्टर 21-ए नोएडा स्टेडियम में भी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला लगा है और यहां भी लोगों का आना जारी है।

20 Oct 2026 5:19:47 PM नोएडा सेक्टर-46 में भी जुटने लगी भीड़ नोएडा सेक्टर 46 में लगा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला।

20 Oct 2026 5:18:38 PM घड़ी और चाबी पर भी है प्रतिबंध पूर्वी दिल्ली दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन स्थित रामलीला में पीएम नरेंद्र मोदी आज रावण के पुतले का दहन करेंगे। इसके चलते दर्शकों की लंबी लाइन लगी है। सुरक्षा इतनी दुरुस्त है कि घड़ी व चाबी भी प्रतिबन्धित है।