भारतीय गैंगस्टरों के बीच दुबई में पहली बार गैंगवॉर, रोहित गोदारा का लॉरेंस गिरोह के बदमाश की हत्या कराने का दावा!

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय गैंग्स्टरों के बीच की दुश्मनी और वर्चस्व को लेकर दुबई में पहली बार गैंगवाॅर होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में सोशल मीडिया में भी एक पोस्ट के जरिये दुबई में हुई एक बदमाश की हत्या के बारे में अहम खुलासा किया गया है।

यह दावा रोहित गोदारा के एक्स हैंडल से किया गया है। इस पोस्ट में बताया गया है कि दुबई में लाॅरेंस बिश्नोई गैंग के एक गैंग्स्टर जोरा सिद्धू उर्फ सिप्पा की हत्या गला काट कर दी गई है। अब इस संबंध में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस वायरल पोस्ट में कहा गया है, 'लाॅरेंस के गैंग के जोरा सिद्दू उर्फ सिप्पा की हत्या गला काट कर दी गई है। जोरा सिद्दू ने हमारे भाई को मरवाने के लिए लोग जर्मनी भेजे थे।