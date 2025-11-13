Language
    भारतीय गैंगस्टरों के बीच दुबई में पहली बार गैंगवॉर, रोहित गोदारा का लॉरेंस गिरोह के बदमाश की हत्या कराने का दावा!

    By Neeraj Tiwari Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 11:53 PM (IST)

    दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली बार गैंगवॉर हुआ है। रोहित गोदारा ने लॉरेंस गिरोह के एक बदमाश की हत्या की जिम्मेदारी ली है। इस घटना ने अपराध जगत में सनसनी फैला दी है और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। माना जा रहा है कि यह गैंगवार वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है, जिससे अपराध जगत में दहशत का माहौल है।

    वायरल पोस्ट का स्क्रीनशॉट।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय गैंग्स्टरों के बीच की दुश्मनी और वर्चस्व को लेकर दुबई में पहली बार गैंगवाॅर होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में सोशल मीडिया में भी एक पोस्ट के जरिये दुबई में हुई एक बदमाश की हत्या के बारे में अहम खुलासा किया गया है।

    यह दावा रोहित गोदारा के एक्स हैंडल से किया गया है। इस पोस्ट में बताया गया है कि दुबई में लाॅरेंस बिश्नोई गैंग के एक गैंग्स्टर जोरा सिद्धू उर्फ सिप्पा की हत्या गला काट कर दी गई है। अब इस संबंध में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस वायरल पोस्ट में कहा गया है, 'लाॅरेंस के गैंग के जोरा सिद्दू उर्फ सिप्पा की हत्या गला काट कर दी गई है। जोरा सिद्दू ने हमारे भाई को मरवाने के लिए लोग जर्मनी भेजे थे।

    इस पोस्ट में लिखा है, 'मैं रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, वीरेंद्र चारण, महेंद्र सारण डेलाणा, विक्की पहलवान कोटकपुरा, आज ये जो दुबई में लॉरेंस के कुत्ते जोरा सिद्धू (सिप्पा) की गला काट के हत्या हुई है, ये हमने करवाई है। इसने लॉरेंस का हैंडलर बनकर हमारे भाई को मरवाने के लिए अपने बंदे जर्मनी भेजे थे। ये दुबई में बैठ करके कनाडा और अमेरिका में लॉरेंस के नाम की धमकियां देता था। ये जो मर्जी कर ले हमारे तक पहुंचने में इनको सात जन्म लेना पड़ेगा। इस देश के गद्दार के चक्कर में आकर किसी ने भी मेरे और मेरे भाइयों की तरफ आंख उठाना तो दूर की बात देखा भी तो इससे भी बुरा हाल करेंगे। लोग कहते हैं कि दुबई सेफ है, तो हमसे दुश्मनी करके कहीं भी सैफ नहीं है। किसी भी देश में छुप जाना, बच नहीं सकते। देर हो सकती है लेकिन छोड़ेंगे नहीं। जहां पुलिस के हाथ नहीं जा सकते, वहां हम पहुंच जायेंगे। ध्यान रखना इस बात को, जो भी हमारे दुश्मन हैं, तैयार रहें। जल्द मुलाकात होगी।'

    इस एक्स पोस्ट के साथ गैंगस्टर रोहित गोदारा का एक ऑडिओ भी जारी किया गया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि रोहित गोदारा बोल रहा हूं।

    हालांकि, इस धमकी भरे पोस्ट के संदर्भ में दैनिक जागरण किसी भी प्रकार के सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

