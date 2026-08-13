DU की टीम ने खोजी मेंढकों की तीन नई प्रजातियां, 15 साल की खोज के बाद मिली सफलता

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पूर्वोत्तर भारत के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों, चट्टानी धाराओं और झरनों में 15 वर्षों तक चली खोज के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के प्रोफेसर एसडी बीजू के नेतृत्व वाली शोध टीम ने मेंढकों की तीन नई प्रजातियों की पहचान की है।

कैस्केड फ्रॉग समूह से संबंधित इन प्रजातियों को विज्ञान के लिए नया बताया गया है। शोध में त्रिपुरा, नगालैंड और पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया। डीएनए विश्लेषण किया शोधकर्ताओं के अनुसार, टीम ने पूर्वोत्तर के सात राज्यों में व्यापक मैदानी अध्ययन किया। इस दौरान कैस्केड फ्रॉग की 300 से अधिक आबादियों का दस्तावेजीकरण किया गया। वयस्क मेंढकों और टैडपोल के नमूनों की विस्तृत तुलना के साथ डीएनए विश्लेषण किया गया।

इसके आधार पर तीन अलग-अलग आबादियों को नई प्रजातियों के रूप में स्थापित किया गया। शोध के निष्कर्ष बुलेटिन ऑफ द म्यूजियम ऑफ कम्पेरेटिव जूलॉजी प्रकाशित हुए हैं। मेंढक करीब 80 मिलीमीटर लंबा नई प्रजातियों में अमोलोप्स अम्माची को त्रिपुरा के जंपुई हिल्स में पाया गया। इसका नाम दिवंगत पद्मिनी वार्की के सम्मान में रखा गया है, जो केरल की सामाजिक कार्यकर्ता और परोपकारी थीं और उन्हें प्यार से ‘अम्माची’ कहा जाता था। यह मध्यम आकार का मेंढक करीब 80 मिलीमीटर लंबा है और इसके शरीर पर हल्के भूरे रंग के साथ जैतूनी-हरे पैटर्न पाए जाते हैं।

नाम सेन्डेन्यु गांव के नाम पर रखा दूसरी प्रजाति अमोलोप्स सेन्डेन्यु नगालैंड में मिली। इसका नाम सेन्डेन्यु गांव के नाम पर रखा गया है, जहां इसे खोजा गया। तीसरी प्रजाति अमोलोप्स बेला पश्चिम बंगाल में मिली। इसे इसके आकर्षक हरे रंग के कारण ‘बेला’ नाम दिया गया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, इस प्रजाति के शरीर पर पीले-हरे से लेकर लाल-भूरे रंग के मोजेक जैसे पैटर्न दिखाई देते हैं।

खबरें और भी





