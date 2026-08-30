DU में छात्रसंघ चुनाव की सरगर्मी तेज, 18 सितंबर को मतदान; ABVP और NSUI ने मेनिफेस्टो के लिए मांगे सुझाव

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव की तारीख नजदीक आते ही छात्र संगठनों ने कॉलेज परिसरों में प्रचार तेज कर दिया है। इस बार संगठनों का खास जोर नए दाखिला लेने वाले छात्रों यानी फ्रेशर्स तक पहुंच बनाने पर है।

छात्र संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कॉलेजों में जाकर छात्रों से उनकी समस्याएं पूछने के साथ ही घोषणापत्र में शामिल किए जाने वाले मुद्दों पर सुझाव भी ले रहे हैं। छात्रों से संपर्क किया जा रहा एनएसयूआई की ओर से विभिन्न कॉलेजों में छात्रों से संपर्क किया जा रहा है। संगठन प्रचार के दौरान आधारभूत ढांचे, वाई-फाई सुविधा, नियमित कक्षाएं और कैंटीन के भोजन जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहा है।

संगठन के एक सदस्य के अनुसार, वर्ष 2025 में उपाध्यक्ष पद जीतने वाले राहुल झांसला ने मेरा कैंपस, मेरा घोषणापत्र अभियान चलाया था। इसी पहल को इस वर्ष भी आगे बढ़ाते हुए छात्रों से सुझाव लिए जा रहे हैं, ताकि उनके मुद्दों को घोषणापत्र में शामिल किया जा सके।

छात्रों से मांगे सुझाव वहीं, एबीवीपी ने फ्रेशर्स से व्यक्तिगत मुलाकातों पर जोर दिया है। संगठन के सदस्य नए छात्रों से वन-टू-वन बातचीत कर उनकी प्राथमिकताएं जान रहे हैं। 'मेरा डीयू, मेरा घोषणापत्र’ अभियान के तहत छात्रों से मिले सुझावों को चुनावी घोषणापत्र में शामिल करने की तैयारी है।