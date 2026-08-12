DU में एडमिशन का एक और मौका, 23 अगस्त से स्पाॅट राउंड-1 शुरू; अब सीट मिली तो छोड़ने का ऑप्शन नहीं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। डीयू में स्नातक दाखिले की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है। खाली बची सीटों पर प्रवेश देने के लिए विश्वविद्यालय ने स्पॉट राउंड-1 का कार्यक्रम जारी कर दिया है।

इसके साथ ही पहले से दाखिला ले चुके विद्यार्थियों को बेहतर पसंद की सीट पाने के लिए अपग्रेड राउंड-2 का भी अवसर मिलेगा।

हालांकि स्पॉट राउंड में सीट मिलने के बाद विद्यार्थियों को विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आवंटित सीट को स्वीकार करना अनिवार्य होगा और बाद में उसे अपग्रेड या वापस लेने का विकल्प नहीं मिलेगा।

16 और 17 अगस्त को खुलेगी अपग्रेड की विंडो

डीयू की अधिसूचना के अनुसार 16 और 17 अगस्त को अपग्रेड और प्रिफरेंस रीऑर्डर की विंडो खुली रहेगी। इसके बाद 19 अगस्त को अपग्रेड सीटों का आवंटन और ऑटो-एक्सेप्टेंस होगा। इसी दिन सीडब्ल्यू, ईसीए, स्पोर्ट्स और परफार्मेंस बेस्ड कार्यक्रमों के दूसरे चरण का परिणाम भी जारी किया जाएगा।

आवंटित सीट स्वीकार करने के लिए विद्यार्थियों को 20 अगस्त रात 12 बजे तक का समय मिलेगा। कॉलेज 21 अगस्त तक ऑनलाइन सत्यापन और अनुमोदन करेंगे, जबकि दाखिले की फीस 22 अगस्त रात 12 बजे तक जमा करनी होगी। 23 अगस्त को जारी होंगी खाली सीटें स्पॉट राउंड के तहत डीयू 23 अगस्त को रिक्त सीटों की सूची जारी करेगा। विद्यार्थी 23 से 24 अगस्त रात 12 बजे तक अपने डैशबोर्ड के माध्यम से स्पॉट राउंड-1 के लिए आवेदन कर सकेंगे।