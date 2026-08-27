DU में PhD के लिए दाखिले शुरू, 4-वर्षीय UG वाले छात्र 6 सितंबर तक करें आवेदन; कितना चाहिए CGPA?
डीयू में चार वर्षीय यूजी पाठ्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों के लिए पीएचडी दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ...और पढ़ें
HighLights
चार वर्षीय यूजी छात्रों के लिए पीएचडी दाखिले शुरू
आवेदन की अंतिम तिथि 6 सितंबर, प्रवेश पोर्टल पर करें
न्यूनतम सीजीपीए और प्रवेश परीक्षा अनिवार्य है
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में चार वर्षीय यूजी पाठ्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों के लिए सीधे पीएचडी में दाखिले का रास्ता खुल गया है।
विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और पात्र विद्यार्थी 27 अगस्त से छह सितंबर तक पीएचडी प्रवेश पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं।
किसे कितनी देनी होगी फीस?
पीएचडी प्रवेश के लिए आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार निर्धारित किया गया है। यह शुल्क गैर-वापसी योग्य होगा।
|श्रेणी
|प्रति कार्यक्रम आवेदन शुल्क
|सामान्य, OBC-NCL और EWS
|250 रुपये
|SC, ST और PwBD
|100 रुपये
सीधे PhD के लिए कितना CGPA जरूरी?
चार वर्षीय यूजी कार्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों के लिए डीयू ने न्यूनतम सीजीपीए की सीमा भी तय की है।
- सामान्य, OBC और EWS: न्यूनतम 7.5 CGPA
- SC, ST और PwBD: न्यूनतम 7.0 CGPA
हालांकि, केवल चार वर्षीय स्नातक डिग्री और निर्धारित सीजीपीए पूरा कर लेने से पीएचडी में सीधे प्रवेश नहीं मिलेगा।
प्रवेश परीक्षा से गुजरना होगा
डीयू के अनुसार, पात्रता पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित विभाग या विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित प्रवेश परीक्षा में शामिल होना होगा। यानी चार वर्षीय यूजी डिग्री और आवश्यक सीजीपीए होने के बाद भी पीएचडी में दाखिले के लिए परीक्षा प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
फेलोशिप के लिए NET-JRF की सलाह
डीयू ने अभ्यर्थियों को फेलोशिप का लाभ लेने के लिए UGC-NET/CSIR-NET के लिए भी आवेदन करने की सलाह दी है। विश्वविद्यालय ने प्रवेश कार्यक्रम, नियमों और अन्य जरूरी जानकारी के लिए विद्यार्थियों को डीयू की प्रवेश वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहने को कहा है।