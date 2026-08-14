डीयू पीजी इतिहास पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव, 'द दिल्ली सल्तनत' समेत 22 प्रस्तावित पेपर अंतिम सूची से बाहर
डीयू के पोस्ट-ग्रेजुएट इतिहास पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव हुआ है, जिसमें 'द दिल्ली सल्तनत' सहित 22 पेपर हटाए गए हैं। यह निर्णय मध्यकालीन भारत के गहन अध्ययन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को प्रभावित करेगा।
HighLights
डीयू पीजी इतिहास पाठ्यक्रम से 'द दिल्ली सल्तनत' पेपर हटा।
कुल 38 में से 22 प्रस्तावित पेपर अंतिम सूची से बाहर।
मध्यकालीन भारत के गहन अध्ययन पर पड़ेगा असर।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। डीयू के पोस्ट-ग्रेजुएट (पीजी) इतिहास पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव किए गए हैं। नए सिलेबस में मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण विषयों में शामिल 'द दिल्ली सल्तनत: स्ट्रक्चर्स ऑफ अथारिटी इन मेडिवल नार्थ इंडिया' (13वीं-14वीं सदी) पेपर को सेमेस्टर-3 से हटा दिया गया है। इसके साथ ही हिस्ट्री ऑफ नार्थ इंडिया, सी 1400–1550 भी अंतिम सिलेबस में शामिल नहीं है।
दिल्ली सल्तनत से संबंधित पीजी का हटाया गया पेपर मध्यकालीन राज्य की संरचना, राजनीतिक सत्ता के इस्तेमाल तथा उत्तर भारत के राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विकास का अध्ययन कराता था।
इतिहास विभाग ने सेमेस्टर-3 के लिए कुल 38 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव (डीएसई) पेपर प्रस्तावित किए थे, लेकिन सात अगस्त को जारी अंतिम अधिसूचना में इनमें से केवल 16 पेपर को ही शामिल किया गया। यानी प्रस्तावित 38 में से 22 पेपर अंतिम सिलेबस का हिस्सा नहीं बने।
यूजी और पीजी के पेपर अलग
डीयू के एक इतिहास प्रोफेसर के अनुसार, पीजी में पढ़ाया जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पेपर यूजी के दिल्ली सल्तनत से जुड़े पेपर जैसा नहीं था।
पीजी पाठ्यक्रम में इसे मध्यकालीन भारत की विशिष्ट और गहन ऐतिहासिक अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाता था, जबकि यूजी स्तर पर विषय का दायरा अपेक्षाकृत व्यापक था। इसी तरह 1400 से 1550 के बीच उत्तर भारत के इतिहास पर आधारित पीजी पेपर भी एक विशिष्ट अध्ययन था।
कई प्रस्तावित पेपर अंतिम सूची से बाहर
विश्वविद्यालय के रिकार्ड के अनुसार, अंतिम सिलेबस में शामिल नहीं किए गए कुछ पेपर ने पाठ्यक्रम अनुमोदन की प्रक्रिया के विभिन्न चरण पूरे कर लिए थे। हालांकि, सात अगस्त को जारी अंतिम अधिसूचना में उन्हें जगह नहीं मिली। कुछ अन्य प्रस्तावित पेपर अभी अंडर डिस्कसन या अनडिस्कस्ड के रूप में दर्ज हैं।
अंतिम सिलेबस से बाहर किए गए विषयों में शुरुआती भारत में जेंडर और महिलाएं, 1500 बीसीई से 1000 सीई तक, प्राचीन भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं और शासन-व्यवस्था का ढांचा और प्राचीन भारतीय साहित्य में धर्म और समाज जैसे पेपर भी शामिल हैं।
यह भी पढ़ें- डीयू कैंपस में चुनावी प्रचार के नाम पर मनमानी! लग्जरी गाड़ियों से रास्ते जाम, प्रशासन ने दी कार्रवाई की चेतावनी