DU Admission 2026: तीसरे चरण में भर सकती हैं 10000 खाली सीटें, मिड एंट्री में छात्रों ने दिखाई रुचि

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। डीयू में स्नातक प्रवेश की दौड़ अभी खत्म नहीं हुई है। पहले दो चरणों के बाद खाली रह गई सीटों को भरने के लिए शुरू की गई मिड एंट्री प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की अच्छी भागीदारी देखने को मिल रही है।

शुक्रवार तक 2,589 नए विद्यार्थी ने मिड एंट्री के तहत पंजीकरण कराया, जबकि 29,365 विद्यार्थियों ने कालेज और पाठ्यक्रम की अपनी वरीयताओं में बदलाव किया या उन्हें अंतिम रूप से जमा किया है। ऐसे में तीसरे चरण के सीट आवंटन में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को प्रवेश मिलने की उम्मीद है।

डीयू में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पहले और दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद विभिन्न कालेजों और पाठ्यक्रमों में करीब 10 हजार सीटें खाली हैं। विश्वविद्यालय ने इन सीटों को भरने के लिए मिड एंट्री का विकल्प दिया है।

खास बात यह है कि इस प्रक्रिया में उन छात्रों को भी मौका मिला है, जो पहले सीएसएएस के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे। वहीं, पहले से पंजीकृत अभ्यर्थी भी अपनी पसंद के कालेज और पाठ्यक्रम बदल सकते हैं।

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आरक्षित श्रेणियों की सीटें भरना चुनौती खाली सीटों में सबसे ज्यादा संख्या एसटी और पीडब्ल्यूडी श्रेणी की बताई जा रही है। दिल्ली में एसटी वर्ग के अपेक्षाकृत कम अभ्यर्थी होने के कारण इस श्रेणी की सभी सीटें भरना विश्वविद्यालय के लिए चुनौती बना हुआ है। इसके मुकाबले सामान्य वर्ग में खाली सीटों की संख्या सीमित है।