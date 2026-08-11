डीयू परिसर में बेतरतीब पार्किंग पर सख्ती, एंबुलेंस-दमकल के रास्ते में खड़े किए वाहन तो होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। डीयू परिसर में बेतरतीब और अवैध पार्किंग अब सिर्फ यातायात जाम की समस्या नहीं रह गई है, बल्कि यह आपातकालीन सेवाओं के लिए भी बड़ा खतरा बनती जा रही है।

सड़कों के दोनों ओर वाहनों के खड़े होने से रास्ते संकरे होने और एंबुलेंस व दमकल वाहनों के आवागमन में बाधा की आशंका को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्राक्टर कार्यालय ने सोमवार को एडवाइजरी जारी कर छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और आगंतुकों को निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं।