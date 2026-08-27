DU के FYUP छात्रों की बढ़ीं मुश्किलें, 8.5 CGPA के बावजूद नहीं मिल रहा 1 वर्षीय PG कोर्स में एडमिशन

लोकेश शर्मा, नई दिल्ली। डीयू में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (एफवाईयूपी) के पहले बैच के छात्रों के लिए एक वर्षीय पीजी में दाखिला की राह मुश्किल हो गई है। 35,943 छात्रों के इस बैच में कई विद्यार्थी साढ़े आठ से अधिक सीजीपीए हासिल करने के बावजूद एक वर्षीय पीजी में दाखिला नहीं ले पा रहे हैं।

छात्रों का कहना है कि आनर्स विद रिसर्च और आनर्स छात्रों को प्राथमिकता दिए जाने से स्नातक प्रोग्राम कोर्स में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी मेरिट में पीछे हो गए हैं। इससे यह कोर्स करने वाले छात्रों में हताशा और भविष्य को लेकर चिंता बढ़ रही है।

विश्वविद्यालय ने एक वर्षीय पीजी के लिए कुल 5857 सीटें उपलब्ध कराई हैं। छात्रों का कहना है कि एफवाईयूपी के पहले बैच की तुलना में ये सीटें पर्याप्त नहीं हैं। उनका कहना है कि शुरुआत में करीब 1100 सीटों की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद छात्रों के विरोध के बीच सीटों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि, छात्रों की समस्या अभी खत्म नहीं हुई है।

छात्रों के मुताबिक दाखिले में वरीयता-1 में आनर्स विषयों के विद्यार्थियों को रखा गया है, जबकि वरीयता -2 में प्रोग्राम कोर्स के विद्यार्थी हैं। उनका आरोप है कि इस व्यवस्था के कारण अधिक सीजीपीए वाले प्रोग्राम छात्र भी दाखिले से वंचित हो रहे हैं।