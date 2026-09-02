डीयू में अब उम्र नहीं बनेगी पढ़ाई की बाधा, सीईएस के तहत सालभर ले सकेंगे दाखिला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। डीयू ने ज्ञान और कौशल बढ़ाने के इच्छुक लोगों के लिए काम्पिटेंस एनहांसमेंट स्कीम (सीईएस) 2025-26 के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। खास बात यह है कि इस योजना में दाखिले के लिए उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। इच्छुक अभ्यर्थी अपनी योग्यता के अनुरूप डीयू के विभागों और कालेजों में संचालित विभिन्न पेपरों की पढ़ाई कर सकेंगे।

इसके लिए पंजीकरण और दाखिले की प्रक्रिया पूरे वर्ष खुली रहेगी। विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट आफ लाइफ लान्ग लर्निंग (आइएलएलएल) की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, सीईएस को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 की भावना के अनुरूप तैयार किया गया है।

इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को दोबारा सीखने और अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने का अवसर देना है, जो किसी कारणवश पहले उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर सके। योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों समेत किसी भी उम्र के शिक्षार्थी नियमित छात्रों के साथ कक्षा में बैठकर संबंधित पेपर पढ़ सकेंगे।

योग्यता पूरी करना जरूरी सीईएस के तहत किसी पेपर में दाखिले के लिए उम्मीदवार को उस पेपर के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और आवश्यक पूर्व-शर्तें पूरी करनी होंगी। दाखिला संबंधित विभाग या कालेज में उपलब्ध सीटों के आधार पर दिया जाएगा। योजना के तहत उपलब्ध सीटों को अतिरिक्त यानी सुपरन्यूमरेरी सीट माना जाएगा। ऐसे में सीईएस के दाखिलों का नियमित प्रवेश प्रक्रिया की सीटों पर असर नहीं पड़ेगा।