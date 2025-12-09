Language
    डीटीसी का बनेगा 12 मंजिला नया अत्याधुनिक मुख्यालय, 207 करोड़ की लागत से होगा तैयार

    By V K Shukla Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 10:31 PM (IST)

    दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) 207 करोड़ रुपये की लागत से 12 मंजिला नया मुख्यालय बनाने जा रहा है। यह नई दिल्ली में स्थित होगा और डीटीसी के संचालन को सुव् ...और पढ़ें

    डीटीसी का अत्याधुनिक मुख्यालय करीब 207 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। डीटीसी का अत्याधुनिक मुख्यालय करीब 207 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा। सरकार इस 12 मंजिला स्टेट आफ द आर्ट बिल्डिंग को बनाएगी, जो दिल्ली की बढ़ती ट्रांसपोर्ट जरूरतों को पूरा करेगा। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (डीएसआईआईडीसी) ने मंगलवार को आईटीओ के पास आईपी बस डिपो पर वर्ल्ड क्लास मुख्यालय के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर परिवहन मंत्री डा पंकज कुमार सिंह के साथ डीटीसी व डीएसआईआईडीसी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

    इस परियोजना में 26015.78 वर्ग मीटर (2.6 हेक्टेयर) का क्षेत्र शामिल है, जिसमें 12234.54 वर्ग मीटर आपरेशनल क्षेत्र और 6158 वर्ग मीटर के क्षेत्र में डीटीसी मुख्यालय विकसित किया जाएगा। डीटीसी का यह मुख्यालय पुरानी इमारत की जगह लेगा। इस परियोजना में 9681.71 वर्ग मीटर ग्रीन बेल्ट शामिल है, जो कुल भूमि का 20 फीसदी हिस्सा है और नए परिसर को पर्यावरण के अनुकूल व भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने में सक्षम होगा।

    परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली परिवहन निगम की मौजूदा बिल्डिंग की हालत ठीक नहीं थी और उसमें जगह की भी कमी थी। इस परियोजना के तहत 50 फीसदी क्षेत्र का व्यावसायिक इस्तेमाल होगा, जिससे डीटीसी की आय में भी बढ़ोतरी होगी।

    यहां बता दें कि डीटीसी का नया मुख्यालय बनाने के लिए पिछले 20 सालों से बात चल रही है। कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी 2015 में इसे लेकर योजना बनाई थी। मगर यह योजना सफल नहीं हो सकी थी। आप सरकार ने भी डीएसएसआइआइडीसी के साथ इस परियोजना पर काम किए जाने की बात कही थी। मगर किन्हीं कारणों से करीब दो साल पहले डीएसएसआइआइडीसी ने इस पर काम करने से इंकार कर दिया था।

    उसके बाद इसे एनबीसीसी से बनाए जाने का अभी प्रस्ताव सरकार के सामने आया था। सरकार बदलने के बाद में फिर से डीएसएसआइआइडीसी ने ही इस योजना पर काम करने की स्वीकृति दे रही है और मंगलवार को डीटीसी और डीएसएसआइआइडीसी में इसे लेकर एमओयू पर साइन कर दिए गए।

    परियाेजना को लेकर प्रमुख बिंदु

    -परियोजना को ढाई वर्षों के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए गए और परियोजना को पूरा करने की पूरी प्रक्रिया को उसी के हिसाब से बनाया गया है।
    - कमर्शियल इस्तेमाल के 50 प्रतिशत अधिकार 30 सालों तक डीएसआइआइडीसी के पास रहेगा।
    - डीटीसी मुख्यालय में सोलर पैनल और दूसरी सुविधाओं के साथ ही एसटीपी, ईटीपी, वर्षा जल संचयन व आरओ प्लांट से लैस होगा।
    - नए परिसर मे 200 बसों की पार्किंग व परिचालन के साथ 200 से अधिक कारों के लिए बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था होगी।
    - 12 मंजिला अत्याधुनिक मुख्यालय और कमर्शियल एरिया के लिए अलग-अलग रास्ते होंगे
    - इसमें 3डी व एरियल-व्यू आधारित प्लानिंग, नाइट-व्यू एस्थेटिक्स जैसे माडर्न आर्किटेक्चरल लेआउट फीचर्स के साथ डीटीसी कर्मियों व आगंतुकों के लिए समर्पित अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार का प्रविधान होगा।