DTC में व्यवस्थाएं सुधारने में जुटे MD जितेंद्र यादव का लक्षद्वीप तबादला, ई-बस प्रोजेक्ट को दी थी रफ्तार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। व्यवस्थाओं काे ढर्रे पर लाने में जुटे डीटीसी (दिल्ली परिवहन निगम) के प्रबंध निदेशक जितेंद्र यादव का लक्ष्यद्वीप तबादला हो गया है। केंद्र सरकार ने एजीएमयूटी कैडर के 2010 बैच के आईएएस जितेंद्र यादव का दिल्ली से लक्षद्वीप तबादला कर दिया है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार यादव को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक लक्षद्वीप स्थानांतरित किया गया है।

इलेक्ट्रिक बसों की परियोजना को धरातल पर लाए गृह मंत्रालय की ओर से जारी संशोधित आदेश में उनके स्थानांतरण को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद लागू करने की बात कही गई है। आदेश की प्रतियां दिल्ली सहित जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लद्दाख और गोवा समेत एजीएमयूटी कैडर से जुड़े विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रों को भेजी गई हैं।

बता दें कि पिछले कुछ समय में डीटीसी में कई उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। जिनमें नई इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने और उनके संचालन का विस्तार प्रमुख प्राथमिकताओं में रहा है। 2025-26 में नई ई-बसों के संचालन और उनके लिए व्यवस्थाएं तैयार करने संबंधी गतिविधियां नजर आती हैं।

चार्जिंग स्टेशन, चार्जर और बिजली संबंधी ढांचे का विकास पुराने बस डिपो को इलेक्ट्रिक बसों के लिए अपग्रेड करने की प्रक्रिया तेज हुई है। कंझावला डिपो-II, राजघाट डिपो-III और दिलशाद गार्डन डिपो के उन्नयन से संबंधित निविदा प्रक्रियाएं सामने आई हैं। राजघाट डिपो सहित विभिन्न स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन, चार्जर और बिजली संबंधी ढांचे के विकास पर काम हुआ है।