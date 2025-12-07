Language
    DTC Driver Murder: इकलौते बेटे की मौत से परिवार में मातम, बुजुर्ग माता-पिता का छिना बुढ़ापे का सहारा

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 08:39 PM (IST)

    दिल्ली के रोहिणी में डीटीसी बस ड्राइवर विकास की हत्या से परिवार में मातम छाया है। विकास परिवार का इकलौता बेटा था और अपने माता-पिता का सहारा था। हादसे ...और पढ़ें

    दिल्ली के रोहिणी में डीटीसी बस ड्राइवर विकास की हत्या।

    शमसे आलम, बाहरी दिल्ली दिल्ली के रोहिणी में डीटीसी बस ड्राइवर विकास की हत्या के बाद से परिवार में मातम का माहौल है। बुजुर्ग माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यह कैसे हुआ। हादसे के कुछ देर पहले ही विकास ने अपने परिवार के सदस्यों से फोन पर बात की थी। रविवार को वह अपने परिवार के कुछ सदस्यों से मिलने की बात भी कही थी।

    विकास के चाचा कृष्ण ने बताया कि वह अपने परिवार का इकलौता बेटा था। विकास अपने पिता अशोक के साथ हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित जसौर खेड़ी गांव में रहता था। परिवार में उसकी एक बहन है, जिसकी शादी हो चुकी है। वह काफी समय से नौकरी की तलाश में था। दो वर्ष पूर्व ही वह डीटीसी में बतौर चालक भर्ती हुआ था। उनकी तैनाती रोहिणी सेक्टर 37 स्थित डिपो में थी। उसके पिता अशोक गांव में खेतीबाड़ी करते हैं।

    कृष्ण ने बताया कि देर रात उन्हें अस्पताल से विकास के बारे में जानकारी मिली। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि उसकी मौत हो गई। बेटे की मौत के बाद उसके पिता गम में डूब गए हैं। बस एक ही बात कह रहे हैं, विकास ही उनके बुढ़ापे का एक सहारा था। वह भी अब नहीं रहा। पीड़ित परिवार ने मांग की है कि बिना किसी देरी सभी आरोपित पकड़े जाएं, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि फिर किसी के साथ ऐसा न हो।