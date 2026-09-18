चौथे दिन भी DTC बसें ठप, मेट्रो में उमड़ी भारी भीड़; DUSU चुनाव से बढ़ी हलचल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में डीटीसी चालकों की हड़ताल चौथे दिन शुक्रवार को भी जारी है। जिसका सीधा असर मेट्रो रेल में देखने का मिल रहा है। ऐसे में कामकाजी लोग, पर्यटक और खरीदार मेट्रो यात्रा का रुख कर रहे हैं।

इसके चलते आम दिनों के मुकाबले मेट्रो ट्रेन खचाखच भरी है। यह नजारा केंद्रीय सचिवालय से दिल्ली विश्वविद्यालय जाने वाली मेट्रो वाली लाइन का है। डीयू में आज छात्र संघ का भी चुनाव है तो उसका सभी असर देखने को मिल रहा है।