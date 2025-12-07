दिल्ली: बारात में डांस के दौरान हॉर्न बजाना पड़ा भारी, DTC बस चालक को पीट-पीटकर मार डाला

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रोहिणी के सेक्टर-21 में शनिवार देर रात उस समय कोहराम मच गया जब एक बारात की मस्ती मौत बन गई। बारातियों ने सिर्फ हॉर्न बजाने की वजह से DTC की लो-फ्लोर बस के चालक को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई।

घटना शनिवार देर रात की है। अमन विहार थाना क्षेत्र के सेक्टर-21 पॉकेट-10 के पास हुई। बारात मुख्य सड़क पर डीजे की तेज आवाज के साथ डांस करते हुए आगे बढ़ रही थी। चालक ने बारातियों से रास्ता देने के लिए हल्का हॉर्न बजाया। बस इतनी सी बात बारातियों को नागवार गुजरी। डीजे की धुन पर थिरक रहे कुछ नौजवान बस के सामने आ गए और चालक को गालियां देने लगे।