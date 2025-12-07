Language
    दिल्ली: बारात में डांस के दौरान हॉर्न बजाना पड़ा भारी, DTC बस चालक को पीट-पीटकर मार डाला

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 03:13 PM (IST)

    दिल्ली के रोहिणी में एक बारात के दौरान हॉर्न बजाने पर विवाद हो गया। बारातियों ने DTC बस के चालक को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी अस्पताल में मौत हो गई। घ ...और पढ़ें

    दिल्ली के रोहिणी में एक बारात के दौरान हॉर्न बजाने पर विवाद हो गया। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रोहिणी के सेक्टर-21 में शनिवार देर रात उस समय कोहराम मच गया जब एक बारात की मस्ती मौत बन गई। बारातियों ने सिर्फ हॉर्न बजाने की वजह से DTC की लो-फ्लोर बस के चालक को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई।

    घटना शनिवार देर रात की है। अमन विहार थाना क्षेत्र के सेक्टर-21 पॉकेट-10 के पास हुई। बारात मुख्य सड़क पर डीजे की तेज आवाज के साथ डांस करते हुए आगे बढ़ रही थी। चालक ने बारातियों से रास्ता देने के लिए हल्का हॉर्न बजाया। बस इतनी सी बात बारातियों को नागवार गुजरी। डीजे की धुन पर थिरक रहे कुछ नौजवान बस के सामने आ गए और चालक को गालियां देने लगे।

    चालक ने बस रोकी और उतरकर माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए बाराती भड़क उठे। देखते-ही-देखते 15-20 लोग बस चालक पर टूट पड़े।लात-घूंसों, डंडों और जो हाथ में आया उससे चालक की जमकर पिटाई की गई। चालक सड़क पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। बारातियों ने तब भी नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद बारात आगे बढ़ गई। स्थानीय लोगों ने खून से लथपथ चालक को पास के निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।